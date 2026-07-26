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Zbog tragedije na Elbrusu otkazan večerašnji koncert Emine Jahović u Zenici

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Objavljeno prije 43 minute

Nije poznato hoće li biti otkazani i ostali sadržaji Zenica Summer Festa

Grad Zenica i organizatori Zenica Summer Festa otkazali su večerašnji koncert Emine Jahović koji je trebao biti održan u okviru ovogodišnjeg festivalskog programa.

Odluka je donesena nakon tragedije na planini Elbrus u Rusiji, gdje je poginulo pet planinara iz Zenice – Nermin Talam, Denis Okanović, Alma Okanović, Almir Krivdić i dr. Meliha Čaušević.

Prema informacijama načelnika Gorske službe spašavanja Zenica Kenana Hrustanovića, u nesreći su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić,piše Avaz

Nije poznato hoće li zbog ove tragedije biti otkazani i ostali sadržaji Zenica Summer Festa.


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