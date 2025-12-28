Albanija, Hrvatska i Kosovo pokreću zajedničku proizvodnju vojnog vozila

Riječ je o prvom ovakvom regionalnom projektu u kojem tri zemlje Balkana udružuju kapacitete u razvoju i proizvodnji vojne opreme, s ciljem jačanja domaće industrije i smanjenja zavisnosti od uvoza, prenosi BiznisInfo.ba.
Proizvodnja “Shote” širi se i na Kosovo
Vršilac dužnosti ministra odbrane Kosova Ejup Maqedonci potvrdio je da je planirano da se oklopno vozilo “Shota”, koje je razvijeno u Albaniji, proizvodi i na Kosovu.
Kako je naveo, to je dio šireg sporazuma o odbrambenoj saradnji između Kosova, Albanije i Hrvatske, potpisanog u martu ove godine, koji predviđa zajedničke projekte u oblasti vojne industrije, obuke i razvoja kapaciteta.
Šta je “Shota”?
“Shota” je oklopno vojno vozilo tipa MRAP (vozilo otporno na mine i zasjede), dizajnirano za:
prevoz vojnika u rizičnim zonama
zaštitu od mina i eksplozivnih naprava
djelovanje u taktičkim i mirovnim misijama
Vozilo je razvila albanska kompanija, a sada se planira širenje proizvodnje kroz regionalnu saradnju, uključujući i Kosovo.
Prvi put na Balkanu tri zemlje zajedno proizvode vojno vozilo
Govoreći za emisiju “60 minuta” na KTV-u, Maqedonci otkrio je dodatne detalje o projektu, ističući da je postignut načelni dogovor o zajedničkoj proizvodnji oklopnog vozila “Shota”.
– Mogu ekskluzivno reći da smo se u principu dogovorili o zajedničkom razvoju vozila “Shota”, koje je dizajnirano u Albaniji, a proizvodit će se u Albaniji i na Kosovu. Trenutno smo u fazi razgovora, ali očekujemo da sve bude formalizovano bilateralnim sporazumom – rekao je Maqedonci.
Kako je dodao, plan je da se u projekat uključi i Hrvatska, čime bi se po prvi put na Balkanu uspostavila zajednička proizvodnja vojnog oklopnog vozila tri države.
– Naša namjera je da u ovaj projekat uključimo i Hrvatsku, kako bi tri zemlje zajedno proizvodile vojno oklopno vozilo, koje bi se koristilo za potrebe njihovih oružanih snaga, ali i za izvoz. U početnim razgovorima dogovorili smo da se jedan dio proizvodnje odvija na Kosovu, jedan u Albaniji, a jedan u Hrvatskoj – izjavio je Maqedonci.
Regionalna saradnja u oblasti odbrane
Sporazum između Hrvatske, Albanije i Kosova potpisan je s ciljem:
jačanja domaće vojne industrije
zajedničkog razvoja vojne opreme
razmjene tehnologije i znanja
povećanja interoperabilnosti oružanih snaga
Prema dostupnim informacijama, Hrvatska bi u ovom partnerstvu mogla imati važnu ulogu kroz svoje iskustvo u vojnoj industriji i logistici.
Geopolitički i ekonomski značaj
Ovaj projekat ima i širi značaj jer jača regionalnu sigurnosnu saradnju, otvara mogućnost izvoza vojne opreme, podstiče razvoj domaće industrije, smanjuje zavisnost od zapadnih dobavljača
Istovremeno, projekat dolazi u trenutku kada evropske zemlje sve više ulažu u vlastite odbrambene kapacitete zbog promijenjene bezbjednosne situacije.
Šta slijedi?
Prema najavama, naredni koraci uključuju:
definisanje proizvodnih kapaciteta
potpisivanje dodatnih tehničkih sporazuma
početak konkretnih proizvodnih faza
mogući plasman vozila na strana tržišta
Ako se planovi realizuju, “Shota” bi mogla postati prvi zajednički vojno-industrijski proizvod regiona.