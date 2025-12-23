Samo će najhrabriji čekati Novu godinu na otvorenom – Dolazi MEĆAVA, a na samom kraju 2025. ŠOK

Uslijed ciklona sa zapada Mediterana, vremenske prilike na katoličko Badnje veče u Dalmaciji neće biti povoljne, naročito u jutarnjim satima kada postoji veća mogućnost za kišu. Padavine će, srećom, biti povremene. Prema američkom prognostičkom modelu GFS, najveći dio padavina očekuje se do jutra, dok bi jugo na Badnje veče moglo dostići vrijednosti koje zahtijevaju aktivaciju meteoalarma.

Snijeg stiže u Liku i Gorski kotar

Neki dijelovi Hrvatske će se zabijeliti već tokom katoličkog Božića. U ranim jutarnjim satima prvi božićni centimetri snijega očekuju se u Gorskom kotaru, dijelovima Like te na zapadu i sjeverozapadu zemlje. Snijeg će biti najizraženiji u višim predjelima, poput Medvednice.

Sinoptička situacija za katolički Božić u Dalmaciji bit će znatno povoljnija u odnosu na Badnji dan, iako se očekuje dosta oblačno i suho vrijeme. Bura koja će puhati spustit će temperaturu za nekoliko stepeni. U nastavku praznične sedmice Dalmacija će, za razliku od unutrašnjosti, uživati u stabilnom i sunčanom vremenu s prohladnim jutrima.

Ekstremni uslovi za doček Nove godine

Poseban meteorološki fokus stavljen je na posljednje dane 2025. godine. Ako se ostvare najnovija ažuriranja prognostičkih modela, mogla bi uslijediti prava zimska invazija kojom će se hladnoća vratiti na velika vrata. Zbog velike udaljenosti prognoziranog razdoblja, situaciju treba pratiti, ali trenutni modeli sugerišu da bi doček 2026. godine na otvorenom mogao biti samo za najhrabrije.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je hitno upozorenje zbog jakog i olujnog vjetra. Vrlo su vjerovatna ograničenja i poteškoće u saobraćaju u gorskim predjelima zbog snijega, ali i na obali zbog bure.

“U kopnenim krajevima puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, u gorju i jak, pa je kroz Gorsku Hrvatsku moguća i mećava te naleti snijega. Bura će na sjevernom Jadranu jačati, udari će mjestimice biti olujni i orkanski, a južnije će, uz dalmatinsku obalu, i dalje uglavnom puhati jugo.”, navode iz DHMZ-a. Vozačima i putnicima preporučuje se svakodnevno praćenje upozorenja na opasne vremenske pojave.

