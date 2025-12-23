Na tržište stiže “ozempic tableta”

Informaciju je saopćio proizvođač lijeka, danska farmaceutska kompanija Novo Nordisk.

Iz kompanije navode da je nova tableta, koja se uzima jednom dnevno, znatno praktičnija opcija u odnosu na sedmične injekcije, uz jednak učinak kada je riječ o gubitku tjelesne težine. Wegovy je od samog početka namijenjen isključivo za mršavljenje, za razliku od sličnih lijekova poput Ozempica, koji su primarno odobreni za liječenje dijabetesa tipa 2.

Rezultati kliničkih ispitivanja pokazali su vrlo ohrabrujuće podatke. U prosjeku, ispitanici koji su koristili tabletu Wegovy izgubili su 16,6 posto tjelesne mase. Oko trećine od približno 1.300 učesnika u studiji izgubilo je čak 20 posto ili više svoje početne težine.

Glavni izvršni direktor kompanije Novo Nordisk Mike Doustdar istakao je da će pacijenti sada imati mogućnost korištenja tablete koja se uzima jednom dnevno, a koja omogućava gubitak iste količine kilograma kao i originalna injekcija Wegovy,pišu Vijesti

Očekuje se da će se tableta Wegovy pojaviti na američkom tržištu već početkom januara 2026. godine, što znači da bi mogla biti dostupna za samo nekoliko sedmica.

Odobrenje nove terapije pozitivno je odjeknulo i na finansijskom tržištu. Dionice Novo Nordiska porasle su za gotovo 10 posto u trgovanju nakon zatvaranja berze u New Yorku. Analitičari procjenjuju da bi ova odluka FDA mogla značajno ojačati prodaju kompanije, posebno nakon izazovne godine obilježene snažnom konkurencijom, prvenstveno od američke farmaceutske kompanije Eli Lilly.

