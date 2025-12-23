FK Velež i Tarik Šikalo dogovorili sporazumni prekid saradnje

Tarik Šikalo rođen je 26.03.2004. godine u Mostaru. Prve fudbalske korake napravio je u FK Blagaj, a član Veleža je od 19.07.2019. godine. Prvi profesionalni ugovor sa našim Klubom potpisuje u ljeto 2022. godine. U dresu Rođenih Tarik je odigrao 84 meča, uz tri postignuta gola i pet asistencija,pišu Vijesti

Pored nastupa u Crvenom dresu Tarik je bilježio i nastupe u U-19 i U-21 selekcijama Bosne i Hercegovine. Za mlade Zmajeve upisao je četiri nastupa uz jedan postignuti gol.

Fudbalski klub Velež Mostar zahvaljuje se našem Tariku na profesionalnom odnosu, zalaganju i doprinosu koji je dao noseći crveni dres. Tarik je u periodu provedenom u našem Klubu pokazao predanost i poštovanje prema klupskim bojama. Želimo mu mnogo sreće i uspjeha u nastavku njegove fudbalske karijere”, navodi se u saopćenju Rođenih.

Facebook komentari