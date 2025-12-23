Noćna mora većine vozača u gradu: Grad u kojem se vozi, ali se nema gdje stati

Gdje se parkirati u Sarajevu? To je pitanje ne za milion, nego za pet miliona dolara, na koje godinama, ako ne i decenijama, nema ozbiljnog odgovora. Broj automobila raste, grad se širi, a infrastruktura je ostala zarobljena u prošlom vremenu. Prema podacima MUP-a KS iz prošle godine, u Kantonu Sarajevo registrovano je 158.658 putničkih automobila, više od 3.400 mopeda i motocikala, zatim više od 400 autobusa te više od 10.000 teretnih vozila. Već ove godine ta brojka je premašila 160.000, dok prostora za njih – jednostavno nema.

Parking kao luksuz

Posljedice su vidljive svakodnevno. Trotoari su postali parkirališta, zelene površine improvizovane garaže, a ulazi u zgrade često blokirani do te mjere da hitne službe nemaju kuda proći. Stanovnici Grbavice upozoravaju da je šetnica u ulici Hamdije Čemerlića pretvorena u nelegalni parking.

– Auto do auta, ne može se proći. Zvali smo policiju više puta, ali ne dolaze. Ovo traje godinama. Kad hitna dođe, mora stati na glavnoj cesti – kaže Sabira Zunić, stanovnica ove ulice.

Slična iskustva dolaze iz svih dijelova grada.

– Kružim po dvadeset minuta da nađem parking, a na kraju ostavim auto gdje god mogu i nadam se da neće doći pauk – kaže Mirza S. s Alipašinog Polja.

U Centru grada problem dodatno opterećuju cijene.

– Plaćam stan u centru, plaćam zonu i dnevnu kartu po 20 maraka, a opet nemam gdje stati. Parking je postao luksuz, a ne osnovna infrastruktura – navodi Jasmina P.

Vozači se suočavaju s cijenama parkiranja od dvije do četiri marke po satu, ali ni to ne garantuje slobodno mjesto. Uprkos tome, sistemskih rješenja i dalje nema. Građani se s pravom pitaju zašto se u Sarajevu ne grade podzemne garaže i zašto se problem godinama samo konstatuje.

Arhitektica Lamija Sigulin u razgovoru za „Dnevni avaz“ objašnjava da su uzroci problema duboko urbanistički.

– Stari regulacioni planovi iz 1986. godine više nisu na snazi, a veliki broj objekata izgrađen je u vrijeme kada nije postojala potreba za ovolikim brojem parking-mjesta. Takve zgrade nemaju podzemne garaže, pa su parkovi i dvorišta s vremenom pretvoreni u parkirališta – ističe ona.

Dodaje da je danas neophodno planirati najmanje jedno parking-mjesto po domaćinstvu, što je standard u većini evropskih zemalja. Kao primjer navodi Marijin Dvor, gdje je planirana podzemna garaža sa 259 mjesta, ali je realizacija blokirana zbog protivljenja dijela stanara.

– Postoji još mnogo planiranih garaža, ali su godinama blokirane iz različitih razloga – kaže Sigulin.

Posebno problematičnom smatra praksu da se parking-mjesta u novim zgradama prodaju odvojeno od stanova.

– Mnogi ljudi ne mogu ili ne žele kupiti garažno mjesto, ali automobil imaju, pa se problem prelijeva na javne površine – upozorava ona, dodajući da bi centralne zone morale imati strože mjere ulaska automobila, te da javni prevoz mora postati funkcionalnija alternativa.

Neuspješni projekti

Primjeri neuspjelih projekata dodatno potvrđuju haotično stanje. Podzemna garaža kod Narodnog pozorišta godinama je bila najavljivana, ali nikada realizovana. Garaža na Merhemića trgu tek je u fazi procesa, bez jasnih rokova, dok je garaža kod Vijećnice sa 155 mjesta donijela tek djelimično olakšanje. Bez jasne strategije i dugoročnog plana, Sarajevo ostaje grad u kojem se vozači snalaze kako znaju, pješaci se provlače između automobila, a parking ostaje svakodnevni izvor nervoze. Pitanje gdje se parkirati ostaje otvoreno – ne zato što rješenja ne postoje, nego zato što nema volje da se ona konačno provedu.

