Dijamant pred vratima novog kluba: Džeko dobio poziv prijatelja, čeka se konačna odluka

Bh. napadač Edin Džeko mogao bi već u januaru napustiti Fiorentinu i karijeru nastaviti u Genovi. Kako prenose italijanski mediji, trener Genoe Danijele De Rosi (Daniele De Rossi) lično je kontaktirao Džeku i ponudio mu dolazak u klub s ciljem borbe za opstanak u Seriji A.Džeko se u Fiorentini nije nametnuo, klub prolazi kroz krizu rezultata i promjene u sportskom sektoru, a iskusni napadač bi u Genoi imao znatno veću ulogu,piše Avaz

De Rosi i Džeko dijele bogatu prošlost iz Rome, a njihov dobar odnos mogao bi biti ključan u donošenju odluke.

Genoa je trenutno 16. na tabeli, dok je Fiorentina posljednja. Džeko je ove sezone za Violu odigrao 18 utakmica i postigao dva gola. Konačna odluka očekuje se uskoro.

Facebook komentari