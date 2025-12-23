Izrael se udružio sa dvije države protiv Turske? Ovaj potez izazvao žestoke reakcije

U pisanoj izjavi o samitu održanom u ponedjeljak u Jerusalemu, Ustel je rekao da sastanak signalizira kretanje ka konfrontaciji, a ne ka miru, stabilnosti i saradnji u regiji.

“TRSK pažljivo prati samit koji su održali Izrael, Grčka i administracija kiparskih Grka, kao i izvještaje o planovima za uspostavljanje zajedničkih vojnih snaga”, rekao je.

Ustel je rekao da prijedlozi za formiranje snaga za brzu intervenciju od 2.500 vojnika, za koje je rekao da su predstavljene kao sredstvo odvraćanja protiv Turske i kiparskih Turaka, predstavljaju novu i opasnu prijetnju miru u istočnom Mediteranu.

Izrael “nastoji unijeti nestabilnost”

“Izrael, koji gazi humanitarne vrijednosti svojom agresivnom politikom na Bliskom istoku, sada nastoji unijeti ovu nestabilnost u istočni Mediteran”, rekao je Ustel.Napori da se regija transformiše iz zone mira u arenu sukoba prijete ne samo ostrvu Kipar, već i cijelom mediteranskom bazenu”, dodao je.

Uključenost Grčke i administracije kiparskih Grka u ono što je nazvao opasnom igrom opisao je kao historijsku pogrešnu procjenu.

Ustel je također optužio rukovodstvo kiparskih Grka da se međunarodno predstavlja kao podrška rješenju, dok istovremeno teži vojnim savezima usmjerenim protiv Turske.

“Ovaj licemjerni pristup jasno pokazuje koliko su odvojeni od stvarnosti na ostrvu”, rekao je.

Premijer TRSK-a rekao je da takve akcije potkopavaju osnovu za pregovore i čine svaki potencijalni kompromis nemogućim.

“Oživljavanje agresivnog način razmišljanja”

Obilježavajući godišnjicu događaja poznatih kao “Krvavi Božić”, koji se odnose na napade na kiparske Turke 1963. godine, Ustel je rekao da je neprihvatljivo da rukovodstvo kiparskih Grka oživljava agresivni mentalitet kroz trenutne vojne planove umjesto da uči iz historije.

“Mentalitet koji je 1963. godine gurnuo Republiku Kipar u krvoproliće je isti mentalitet koji danas nastoji uspostaviti antitursku vojnu silu u istočnom Mediteranu”, rekao je misleći na kiparsku državu koja je postojala prije proglašenja TRSK-a 1983. godine.

“Nemoguće je voditi zdrav pregovarački proces s takvim razumijevanjem”, dodao je.

“TRSK i Turski su nerazdvojne”

Ustel je naglasio da su TRSK i Turska nerazdvojni, upozoravajući da je svaki vojni plan, projekat naftovoda ili politički savez, koji ignoriše prava Turske i kiparskih Turaka ili nastoji da ih isključi iz istočnog Mediterana, osuđen na propast od samog početka.

Kipar je decenijama ostao podijeljen između kiparskih Grka i kiparskih Turaka uprkos ponovljenim naporima Ujedinjenih nacija da se postigne sveobuhvatno rješenje.

Nasilje početkom 1960-ih prisililo je kiparske Turke na povlačenje u enklave radi njihove sigurnosti,pišu N1

Grčko-kiparski puč iz 1974. s ciljem ujedinjenja ostrva s Grčkom izazvao je vojnu intervenciju Turske. TRSK je potom osnovan 1983. godine.

Mirovni napori su se nastavljali, uključujući neuspjelu rundu pregovora u Švicarskoj 2017. godine pod pokroviteljstvom garantnih sila Turske, Grčke i Velike Britanije.

Kipar se pridružio Evropskoj uniji 2004. godine, iste godine kada su kiparski Grci na referendumu odbacili plan ponovnog ujedinjenja, koji je podržavao UN.

