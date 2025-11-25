Region

Hrvatskoj prijete poplave: Ulice pod vodom, otkazane brodske linije

Objavljeno prije 40 minuta

Vrijeme je nestabilno širom Hrvatske, a nevrijeme nije zaobišlo ni Dalmaciju. Jugo u jačanju s kišom koja bi mogla biti praćena pljuskovima i grmljavinom ispraznilo je ulice. Upozorenje je izdala i Civilna zaštita

Kolnici su skliskii, na nekim mjestima moguć je prekid snabdijevanja električnom energijom i vodom, a upozoravaju da je moguće i poplavljivanje imovine i saobraćajne mreže.

Jak vjetar na moru stvara probleme, pa je većina trajektnih i katamaranskih linija u prekidu.

“Sve katamaranske linije su u prekidu na relaciji Split-Starigrad, Split-Bol-Jelsa, Split-Vis. Katamarani su nam u Splitu, tako da neće biti ni ujutro sa otoka prema kopnu, znači linija Split-Vis katamaranska i Jelsa-Bol sa otoka su otkazane.

Što se tiče trajektnih linija, Split-Vis nam je u prekidu, Split-Vela Luka-Lastovo također”, potvrdila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije,pišu Vijesti

“Jednostavno, vrijeme nosi svoje; u ovakvim uslovima može se očekivati jači vjetar, padaline i snijeg, tako da ljudi jednostavno moraju pratiti upozorenja”, rekao je Srđan Kuščević iz Civilne zaštite Split.


