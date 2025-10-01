Stravični detalji,prošao kroz crveno: Pijani vozač (24) s Audijem bh. tablica udario u automobil tročlane porodice koja je na mjestu ostala mrtva

Dječak star 10 godina, majka (38) i otac star 43 godine poginuli su noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se desila poslije ponoći na Novom Beogradu.

Jedna osoba je teško povrijeđena. Udes je, podsjećamo, izazvao vozač koji je pijan proletio kroz crveno svjetlo na uglu Bulevara heroja sa Košara i Omladinskih brigada, prenosi Srpskainfo.

Porodica koja je stradala nalazila se u automobilu Hyundai, beogradske registracije, a na njih je naletio Audi registrovan u Bosni i Hercegovini.

Audi je prošao na crveno svjetlo, a Hyundai na zeleno. Udar je bio silovit, s bočne strane, i porodici nije bilo spasa. Vozač koji je izazvao udes ima samo 24 godine i sam je povrijeđen, ali lakše. On nije bio sam u vozilu i putnik koji se s njim vozio teško je povrijeđen,piše Avaz

Odmah je urađen alko-test i utvrđeno je da je vozač Audija koji je izazvao udes bio pijan, prenosi Telegraf. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu priveden je i određeno mu je zadržavanje 48 sati.

