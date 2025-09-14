Bivši HDZ-ov član saborskog odbora: Ko je bio Zoran Grgić koji je sinoć likvidiran u Hrvatskoj

Kako pišu hrvatski mediji, uprkos pokušajima reanimacije, Grgiću nije bilo spasa.

Do pucnjave je došlo u 18 sati, a napadač je uhapšen. Grgić je bio član Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih službi Hrvatskog sabora. Imenovan je na tu funkciju u tri mandata, u periodu od 2003. do 2016. godine na prijedlog Hrvatskog društva političkih zatvorenika.

Neko vrijeme je proveo u zatvoru, a tvrdio je da to zbog njegovih političkih stavova,pišu Vijesti

U javnosti u Hrvatskoj je popularnost stekao 2015. godine kada je predao krivičnu prijavu protiv Zorana Milanovića, koji je tada obnašao funkciju premijera.

Na tribini održanoj 2016. podržavao je kandidaturu Donalda Trumpa za američkog predsjednika, a hvalio je i mađarskog premijera Viktora Orbana u politici prema migrantima, pišu hrvatski mediji.

