Albanija imenovala prvog AI ministra na svijetu

Premijer Edi Rama u četvrtak je saopćio da će “ministrica” po imenu Diella, što na albanskom znači sunčeva svjetlost, biti zadužena za sve javne nabavke u zemlji.

Tokom ljeta, Rama je govorio da bi Albanija jednog dana mogla imati digitalnog ministra, pa čak i premijera zasnovanog na umjetnnoj inteligenciji, ali malo ko je vjerovao da će se to dogoditi ovako brzo.

Na skupštini Socijalističke partije u Tirani, gdje je premijer objavio promjene u svom kabinetu, predstavio je i Diellu – jedinu ne-ljudsku članicu vlade.

“Diella je prvi član vlade koji nije fizički prisutan, već virtuelno kreiran putem umjetne inteligencije”, rekao je Rama partijskim kolegama.

On je objasnio da će odluke o tenderima biti izuzete iz resornih ministarstava i prebačene u nadležnost Dielli, koju je nazvao “slugom javnih nabavki”. Proces će, kako je istakao, ići postepeno, ali cilj je da Albanija postane zemlja u kojoj su javni tenderi “100 posto nekoruptivni” i “u potpunosti transparentni”.

“Ovo nije naučna fantastika, nego zadatak Dielli”, naglasio je premijer.

Virtuelna ministrica već je poznata albanskim građanima kroz platformu e-Albania, preko koje se digitalno obavlja većina administrativnih usluga. Diella ima i svoj avatar, prikazana je kao mlada žena u tradicionalnoj albanskoj nošnji.

Prema Raminoj najavi, Diella će evaluirati tendere, imati ovlasti da angažuje stručnjake iz cijelog svijeta i da razbije “strah od predrasuda i rigidnosti administracije”.

Korupcija, naročito u javnoj upravi i sektoru javnih nabavki, dugo je predstavljala jedan od najvećih izazova Albanije. Europska unija je u svojim godišnjim izvještajima o vladavini prava redovno naglašavala problem nepravilnosti i netransparentnosti u ovom segmentu, navodi Politico.

Edi Rama osvojio je u maju 2025. godine historijski četvrti mandat, obećavši da će Albanija postati članica Europske unije do 2030. godine,pi[e N1

