Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku, zabranjen mu ulazak u zemlju

Odluka podrazumijeva zabranu ulaska Dodiku u zemlju, a donesena je na osnovu materijala koji je pripremilo Ministarstvo za vanjske i evropske poslove (MZEZ).

Kako navodi N1, Vlada Slovenije je ovu tačku razmatrala već prije dvije sedmice, ali je tada naloženo da MZEZ dopuni dokumentaciju prije konačne odluke.

Razlozi: separatizam, podrivanje institucija i sumnjivi kapital

Među ključnim razlozima za sankcije, osim Dodikovih otvorenih separatističkih poteza i nepoštivanja odluka institucija Bosne i Hercegovine, nalazi se i sumnja da Dodik i članovi njegove porodice u Sloveniji posjeduju značajnu imovinu stečenu kapitalom spornog porijekla.

Prema nezvaničnim informacijama, porodica Dodik preko rodbine i povezanih osoba ima najmanje pet nekretnina na slovenačkoj obali, uključujući i luksuznu vilu u Portorožu. Vila je zvanično upisana na Đorđa Đurića, zeta Dodikovog sina Igora, koji se od prošle godine nalazi na listi sankcija američkog Ministarstva finansija.

Američke vlasti ranije su navele da Dodik zloupotrebljava svoj položaj kako bi državne poslove usmjeravao ka mreži privatnih firmi pod kontrolom njega i njegovog sina.

Slovenija se pridružuje saveznicima

Pored Sjedinjenih Američkih Država, sankcije Dodiku i njegovom krugu ranije su uvele Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Poljska i Litvanija. Odluka Ljubljane poslana je, prema navodima, i kao signal svim akterima sa Zapadnog Balkana da kriminalne aktivnosti ne mogu biti “izvezene” u Sloveniju.

Slovenački sigurnosni organi već duže vrijeme upozoravaju na značajan priliv sumnjivog kapitala iz Republike Srpske i regiona, koji se ulaže u nekretnine i firme u zemlji. Nije isključeno da će se lista sankcija proširivati na druge osobe iz Dodikovog kruga, pa i na pojedince sa šireg Zapadnog Balkana.

Politička pozadina odluke

Prema saznanjima N1, unutar slovenačke vlade vođene su rasprave o mogućim ekonomskim posljedicama sankcija. Posebno su se oglašavali ministar finansija Klemen Boštjančič i ministar privrede Matjaž Han, koji su tražili dodatna pojašnjenja.

Međutim, premijer Robert Golob i ministrica vanjskih poslova Tanja Fajon snažno su podržavali mjere protiv Dodika, dok su iz Socijaldemokrata (SD) naglasili da će njihovi ministri bez dileme podržati zabranu ulaska.

U slovenačkoj javnosti pojavile su se i špekulacije da je odgađanje odluke možda bilo povezano s utjecajem ljubljanskog gradonačelnika Zorana Jankovića, poznatog po prijateljstvu s Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

