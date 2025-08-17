RAT NA ULICAMA SRBIJE: Beograd gori, Vučić šalje policiju na narod i NEGIRA

Srbijanska policija upotrijebila je suzavac i vozila za razbijanje demonstracija u petak navečer u Beogradu kako bi rastjerala antivladine demonstrante koji su bacali petarde i baklje na policajce, što se smatra velikom eskalacijom protesta koji traju već devet mjeseci, piše Reuters.

Demonstranti su se okupili oko 20 sati ispred zgrade Generalštaba, koju je 1999. bombardirao NATO. Nekoliko sati kasnije počeli su bacati baklje na policajce. Prevrnuti su i zapaljeni kontejneri za smeće. Jedno drvo se zapalilo. Policija je ispalila suzavac kako bi potisnula demonstrante.

Grupe demonstranata, uglavnom s maskama na licu, ispaljivale su pirotehniku i gađale policajce kamenicama i jajima, dok je interventna policija jurišala na njih na oklopnim vozilima na širokom bulevaru ispred zgrade Vlade Srbije. Nekoliko ljudi je primilo prvu pomoć, ali nije bilo neposrednih podataka o broju povrijeđenih, javlja AP.

„Ne želim da živim u zemlji policijskog ugnjetavanja“, rekao je 46-godišnji Željko iz Beograda za AFP, dok je stajao s demonstrantima ispred vladinih zgrada prije nego što je izbilo nasilje.

Stotinjak metara dalje, desetine pristalica vlasti, obučeni u crne majice, usmjeravali su zelene lasere ka masi, očigledno pokušavajući isprovocirati veći broj ljudi.

„Biju ljude i štite kriminalce metalnim šipkama. Došao sam da kažem da to nećemo prihvatiti“, rekao je Željko, aludirajući na navodnu policijsku brutalnost prema demonstrantima.

Antivladini protesti pod sloganom „Da pokažemo da nismo vreća za udaranje“ održani su u petak navečer širom Srbije: u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Valjevu. Haotičnih scena kao u Beogradu bilo je i u sličnim sukobima u još nekoliko gradova. Suzavac je upotrijebljen i u Nišu.

Eskalacija od srijede

Protesti traju od novembra 2024, a najmasovniji su bili u martu 2025. – i uglavnom su bili mirni do srijede navečer, kada je u sukobima povrijeđeno 27 policajaca i oko 80 civila, a privedeno je 47 osoba.

Opozicioni poslanici i aktivisti optužuju pristalice vlasti za brutalne napade, dijeleći slike teških povreda koje su ljudi zadobili na protestima.

Opozicioni lider Dragan Đilas rekao je: „Tuku ljude po ulicama. Tuku i političare, bukvalno svakoga ko se suprotstavlja Aleksandru Vučiću, s jasnim ciljem da im nanesu teške tjelesne povrede.“

Ranije u petak, srbijanska policija je saopćila da je privela stotine demonstranata koji su tokom sedmice učestvovali u antivladinim protestima širom zemlje. Jedan snimak s društvenih mreža navodno prikazuje grupu mladih privedenih kako kleče okrenuti licem ka zidu, dok iza njih stoje policajci u stavu mirno. Na leđima nekih od pritvorenih vide se tragovi krvi.

Međutim, demonstranti su agenciji AFP rekli da se osjećaju da policija nepravedno štiti Vučićeve pristalice dok hapsi studentski pokret.

„Potpuno smo nemoćni jer policija radi s kriminalcima. Oteli su državu, a mi pokušavamo da je povratimo“, rekla je 52-godišnja Nevena za AFP.

Vučić i Dačić o napadima na policiju

Policija je odbacila optužbe za prekomjernu upotrebu sile, umjesto toga okrivljujući demonstrante za napade na njihove pripadnike, a više od 120 policajaca je povrijeđeno u nasilju tokom prethodnih noći.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u petak je negirao da policija koristi prekomjernu silu, okrivljujući demonstrante da su napadali policajce, koji su se, kako je rekao, branili štitovima.

„Policija je bila masovno i brutalno napadnuta bez ikakve provokacije. Bilo je nasilnih pokušaja probijanja kordona“, rekao je Dačić. „Sinoć je povrijeđeno 75 policajaca, a nekoliko vozila je oštećeno. Oni koji šire laži o policijskoj brutalnosti treba da komentarišu ovu činjenicu.“

„Svi oni koji su proteklih dana širili laži o policijskoj brutalnosti trebali bi da komentarišu ove brojke“, rekao je Dačić novinarima u petak.

Slično tome, predsjednik Aleksandar Vučić negira da su njegovi pristalice iza nasilja, umjesto toga kriveći antikorupcioni pokret, kojeg redovno označava kao „teroriste“.

„Svake večeri raspoređujemo 3.000 policajaca širom Srbije, oni bivaju prebijani i povrijeđivani“, rekao je Vučić za RTS u petak prije protesta. On je pohvalio policiju, rekavši da će predložiti dodatne bonuse za policajce. Ponovio je tvrdnju da su protesti inspirirani sa Zapada s ciljem njegovog rušenja s vlasti. Nije, međutim, iznio nikakav dokaz za tu tvrdnju.

EU prati i osuđuje

„Pažljivo pratim događaje u Srbiji, gdje i dalje postoje ozbiljni problemi s ljudskim pravima“, napisao je na Facebooku Michael O’Flaherty, komesar Vijeća Evrope za ljudska prava.

„Oštro osuđujem nesrazmjernu upotrebu sile policije u Valjevu sinoć (u četvrtak) i ponavljam svoj poziv vlastima da izbjegavaju prekomjernu silu, da prekinu s proizvoljnim hapšenjima i da smire situaciju.“

Komesarka EU za proširenje Marta Kos ranije ove sedmice ocijenila je da su izvještaji o nasilju na protestima „veoma zabrinjavajući“.

Više od devet mjeseci protesta širom Srbije, izazvanih pogibijom 16 ljudi kada se srušio krov na renoviranoj željezničkoj stanici u Novom Sadu, uzdrmali su predsjednika Aleksandra Vučića i njegovu SNS stranku, piše Reuters.

