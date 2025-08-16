Policija u Beogradu suzavcem i oklopnim vozilima rastjerivala demonstrante

Višemjesečni mirni protesti u Srbiji, koje su predvodili studenti nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskoj željezničkoj stanici, posljednja četiri dana eskalirali su u sukobe demonstranata i policije u više gradova Srbije.

Demonstranti za tragediju na željezničkoj stanici u Novom Sadu krive korupciju vlasti, a njihov posljednji zahtjev je raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora.

Protesti su dosad uglavnom bili bez ozbiljnijih incidenta, no u srijedu navečer u sukobima je povrijeđeno 27 policajaca i najmanje 80 civila, a 47 ljudi je privedeno.

Hiljade ljudi okupile su se u petak i u drugim gradovima širom zemlje, između ostalog u Novom Sadu, Valjevu, Nišu, Šapcu, Loznici i Kragujevcu.

Spontane demonstracije izbile su nakon sinhroniziranog napada pristalica vladajuće stranke na demonstrante u dva vojvođanska grada u utorak, te brutalnih akcija policije u noći na petak u kojima su uhićeni deseci demonstranata, među kojima i maloljetnici.

Najmanje deset oklopnih policijskih vozila raspoređeno je u petak u centru Beograda kako bi spriječila spajanje više grupa demonstranata. Iz protesta je ispaljena pirotehnika na policijske kordone i uslijedila je intervencija i potiskivanje demonstranata izvan centra grada.

Demonstranti su za sobom ostavljali prevrnute i zapaljene kontejnere, pirotehnikom je zapaljeno i jedno zimzeleno stablo ispred ministarstva obrane, a hitna pomoć je, prema izvještajima beogradskih medija, intervenisala desetak puta.

Policija je suzavcem intervenirala i na protestu u Nišu.

Srbijanski ministar policije Ivica Dačić saopćio je poslije ponoći da je povrijeđeno šest policajaca, te uhapšeno najmanje 37 ljudi. Broj povrijeđenih učesnika protesta u petak zasad nije poznat.

Novi protesti očekuju se širom Srbije i tokom vikenda, prenose Vijesti

