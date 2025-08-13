Region

Nemiri na ulicama gradova Srbije ne prestaju: Nema straha od režima

6.0K  
Objavljeno prije 52 minute

Protesti na koje su pozvali studenti u blokadi održavaju se i večeras širom Srbije pod parolom “Večeras pucate po šavovima”.

Građani su na ulicama u više od 30 gradova u zemlji, a sve nakon burnih sinoćnjih napada naprednjaka na građane koji su protestovali, kao i policijske brutalnosti prema okupljenima.

Građani su se već okupili na Autokomandi, odakle su krenuli u protestnu šetnju nazvanu “Večeras pucate po šavovima”.
Oko stotinu pristalica SNS-a ipak se okupilo ispred prostorija ove stranke u Ulici kneza Miloša u Beogradu.

Naprednjaci laserima provociraju građane koji su blokirali raskrsnicu kod zgrade Vlade, a laser su uperili i prema reporterima N1.Pripadnici Žandarmerije raspoređeni su u kordon na protestu u Vrbasu, dok su ispred prostorija SNS-a u ovom gradu okupljeni naprednjaci,pišu Vijesti


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh