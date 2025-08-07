Slovenci uvode skraćenu radnu sedmicu: Ili smjena od šest sati ili slobodan petak

Slovenski radnici će od početka iduće godine imati mogućnost biranja između slobodnog petka, produženog vikenda ili skraćenog, šestosatnog radnog dana.

“Slobodan petak, produženi vikend ili šest sati rada dnevno. Radnici stariji od 58 godina ili oni s najmanje 35 godina radnog staža moći će se dogovoriti sa svojim poslodavcima o takvoj radnoj sedmici”, objavio je državni sekretar Ministarstva rada Dan Juvan na društvenim mrežama.

Riječ je o modelu koji Ministarstvo rada naziva “80-90-100”, što znači da će zaposlenici raditi 80 posto standardnog radnog vremena, primati 90 posto plaće, dok će doprinosi biti uplaćeni u punom, 100-postotnom iznosu.

Ova će mogućnost radnicima biti dostupna od 1. januara sljedeće godine, a zakon koji to omogućuje već je usvojen, prenosi Svet24.

Inicijativa je osmišljena s ciljem poboljšanja uvjeta rada i produktivnosti, posebno za starije zaposlenike, odnosno one s duljim radnim stažem.

Novi zakon, koji je potvrdio parlament, stupit će na snagu početkom 2026. godine.

Slovenija se tako pridružuje nizu europskih zemalja koje eksperimentiraju s fleksibilnijim i kraćim radnim vremenom, poput Švedske, Finske, Islanda i Nizozemske

