Šta se dešava s vašim tijelom ako svaki dan pijete pivo?

Zbog relativno niskog sadržaja alkohola, pivo se često smatra bezazlenim napitkom koji ne ostavlja ozbiljne posljedice po zdravlje.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da svakodnevna konzumacija piva može pokrenuti niz promjena u organizmu, od usporavanja metabolizma i povećanja tjelesne težine do problema sa snom i opterećenja jetre.

Zašto se povećava obim struka?

Jedna od prvih posljedica redovnog ispijanja piva jeste nakupljanje masnih naslaga u predjelu stomaka.

Mnogi smatraju da je uzrok isključivo višak kalorija, ali proces je složeniji.

Jetra prvo razgrađuje alkohol

Organizam alkohol prepoznaje kao potencijalno štetnu supstancu, pa jetra daje prioritet njegovoj razgradnji.

Dok god u krvi ima alkohola, sagorijevanje masti značajno se usporava.

Hrana se lakše pretvara u masne naslage

Ako uz pivo konzumirate večeru ili grickalice, tijelo će te kalorije teže koristiti kao izvor energije, pa se veći dio može skladištiti u obliku masnih naslaga.

Povećava se visceralna mast

Posebno je problematično nakupljanje visceralne masti oko unutrašnjih organa, koje se povezuje s povećanim rizikom od brojnih zdravstvenih problema.

Pivo može narušiti kvalitet sna

Mnogi vjeruju da ih pivo opušta i pomaže im da lakše zaspu. Iako alkohol zaista može ubrzati uspavljivanje, kvalitet sna često trpi.

REM faza sna postaje kraća

Alkohol remeti REM fazu sna, koja je važna za odmor mozga, pamćenje i oporavak organizma.

Zbog toga se osobe koje redovno piju alkohol često bude umorne, čak i nakon dovoljno sati sna.

Dolazi do dehidratacije

Pivo djeluje kao diuretik, što znači da podstiče izlučivanje tečnosti iz organizma.

To može dovesti do noćnih odlazaka u toalet, jutarnje suvoće usta, podočnjaka i osjećaja iscrpljenosti.

Moguć je rast krvnog pritiska

Dugotrajna i učestala konzumacija alkohola može opteretiti krvne sudove i doprinijeti povećanju krvnog pritiska.

Kako svakodnevno pijenje utiče na jetru?

Jetra ima izuzetnu sposobnost regeneracije, ali joj je za to potrebno vrijeme.

Kada se alkohol konzumira svakodnevno, bez dana odmora, ovaj organ ne dobija priliku za potpuni oporavak.

Razvoj masne jetre

Jedna od najčešćih posljedica je nakupljanje masti u ćelijama jetre, stanje poznato kao masna jetra.

Problem je što se ono često razvija bez jasnih simptoma, pa mnogi nisu svjesni da postoji.

Tek kasnije mogu da se pojave umor, manjak energije, problemi s varenjem i drugi zdravstveni poremećaji.

Kada treba obratiti pažnju?

Povremena konzumacija piva ne mora nužno predstavljati ozbiljan zdravstveni problem kod zdravih odraslih osoba.

Međutim, ako je pivo postalo svakodnevni dio rutine, organizam bi vremenom mogao početi da pokazuje posljedice kroz povećanje tjelesne težine, lošiji san, umor i opterećenje jetre.

Stručnjaci zato savjetuju umjerenost i dane bez alkohola kako bi tijelo imalo dovoljno vremena za oporavak, prenosi Krstarica.

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