Advokat pretučene studentkinje o Vučićevom pomilovanju batinaša: Ovo je atak na samostalnost sudstva i Ustav

Predsednik Republike Aleksandar Vučić pomilovao je četvoricu aktivista Srpske napredne stranke (SNS) iz Novog Sada, koji su napadali i tukli studente u noći izeđu 27. i 28. januara i pri tome teško povredili studentkinju Akademije umetnosti. Advokat Srđan Hromiš koji zastupa oštećene studente kaže za Nova.rs da je u šoku zbog odluke predsednika Srbije.Kada smo dobili tu informaciju, prvo nismo mogli da verujemo. U najmanju ruku smo šokirani, mi kao zastupnici oštećenih, kao i sami oštećeni. Što se tiče nas, ova odluka nas je prenerazila. Ona predstavlja atak na samostalnost sudstva, na podelu vlasti i na sam Ustav Republike Srbije. Zbog tog događaja su svojevremeno ostavke dali i tadašnji premijer Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Taj događaj je izazvao veliko uznemirenje javnosti, a verujem da će i ova odluka predsednika Republike takođe izazvati odijum javnosti. On kao predsednik treba da izražava jedinstvo naroda, a ova odluka je nešto potpuno suprtono tome“, kaže za portal Nova.rs advokat Srđan Hromiš koji zastupa oštećene studente.Po njegovim rečima, ova odluka predstavlja “neprijatan presedan koji ugrožava pravosudni sistem koji sada imamo u Srbiji”.

„To znači da praktično bilo ko, koga ova vlast podržava, može biti pomilovan za bilo koje krivično delo, pa i ona sa elementima nasilja. Obično je to čin milosrđa, kada je neko star ili bolestan, to predsednici rade na početku mandata, ali se to odnosi na zatvorenike koji su počinili neka benignija krivična dela, uglavnom imovinske delikte. Ova odluka će unesti pravnu nesigurnost i anarhiju“, objašnjava advokat Hromiš,piše N1

