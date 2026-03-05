Direktni Jupiter u Blizancima donosi 3 najbolja mjeseca za ove pripadnike Zodijaka: Za njih se iz korijena mijenja sve…

Nakon četiri mjeseca retrogradnosti, Jupiter kreće direktno 11. marta, a nalaziće se u polju Blizanaca, što može značajno da utiče na živote pripadnika više znakova Zodijaka. Svi znakovi će osetiti uticaj direktnog Jupitera!

Kada planeta sreće, ekspanzije, rasta i mogućnosti, krene direktno u znaku Blizanaca, njegova energija se oslobađa, što nam donosi jasnoću, nove prilike i olakšanje nakon perioda stagnacije. Jupiter u Blizancima posebno naglašava komunikaciju, ideje i razmjenu informacija, a njegov direktan hod otvara vrata mnogima da iskoriste ove kvalitete za napredak u životu. Planeta sreće ostaje u ovom znaku do 1. juna, kada će preći u polje Raka. Iako će efekti osećati svi znaci, tri posebno mogu da očekuju najviše prednosti tokom ovog perioda.

Blizanci

Kao znak u kojem Jupiter trenutno djeluje, Blizanci će najviše osetiti blagodeti direktnog hoda ove planete. Biće im pojačana energija, optimizam i sposobnost da jasno izraze svoje ideje, što može dovesti do uspjeha u učenju, pisanju ili komunikaciji.

Strijelac

Strijelčevima Jupiter je “vladar”, pa kad planete direktno krene, njihov prirodni optimizam i sklonost rastu i istraživanju dobijaju dodatni podsticaj. Ovo je period kada mogu ostvariti napredak kroz putovanja, obrazovanje ili razvoj svojih uverenja i ličnih ciljeva.

Ribe

Ribe, takođe, imaju Jupitera kao jednu od svojih vladalaca među planetama, pa njegov direktan hod može da im donese inspiraciju, kreativne ideje i emocionalnu jasnoću. Umjetnički i emotivni projekti mogu dobiti novo značenje, a veze s drugima postaju dublje i stabilnije, piše Glossy.

