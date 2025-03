“Sve što treba je da kopiramo NATO”

”Imamo šablon, a to je NATO. Sve što treba da uradimo je da to kopiramo”, rekao je on.

Ministar je rekao da je prerano govoriti o tome hoće li Italija sudjelovati u mirovnoj misiji u Ukrajini, prenosi Ansa.

“Potpuno je apsurdno govoriti o bilo kakvoj intervenciji, jer ne možete odlučiti što učiniti u Ukrajini dok nemate uvjete za mir, koje mi ili Europa ne definiramo”, rekao je Crosetto u govoru tijekom posjeta kongresu centrističke, oporbene stranke Acciona.

Rekao je da bi fokus sada trebao biti na izgradnji europske i talijanske nacionalne obrane, ističući da je Njemačka nedavno uklonila ograničenje ulaganja u obranu u roku od dva dana promjenom svog ustava.

Crosetto je dodao kako očekuje da će glavni tajnik NATO-a Mark Rutte na summitu u lipnju postaviti cilj europskim zemljama da obrambenu potrošnju povećaju na 3,5 posto BDP-a, dok je američki predsjednik Donald Trump pozvao na povećanje potrošnje na pet posto.

Meloni: Uloga Italije je da brani jedinstvo Zapa

Italija uvijek stoji uz Europu i njezina je uloga braniti jedinstvo Zapada, rekla je danas talijanska premijerka Giorgia Meloni.

Meloni je kritizirala interpretaciju intervjua koji je dala za Financial Times, u kojem je, kako je rekla, tvrdila da je stala na stranu američkog predsjednika protiv Europe.

“Rekla sam da sam uvijek uz Italiju, da je Italija u Europi i njezina je uloga braniti jedinstvo Zapada”, objasnila je Meloni.

Istaknula je neslaganja u Italiji rekavši da neki zastupnici pozivaju na raskid savezništva sa SAD-om, dok drugi smatraju da Italija ne bi trebala povećati ulaganja u vlastitu obranu, prenosi Ansa.

“Naravno da postoje podijeljena (mišljenja), ali upravo iz tog razloga mislim da ne možemo djelovati impulzivno, nego uravnoteženo”, zaključila je Meloni, prenosi b92.

