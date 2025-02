Počela je Vučićeva osveta? Policija upala na četiri lokacije u Beogradu

Dvadesetak policajaca upalo je u utorak ujutro u prostorije Građanskih inicijativa u Beogradu. Slično se dogodilo i u još tri nevladine organizacije – CRTA, Trag fondacija i Centar za praktičnu politiku, piše DW.

Kako su izvijestili RTS i tabloidi bliski vlastima, akcija se provodi po nalogu odjela za suzbijanje korupcije Višeg tužiteljstva u Beogradu. Prema šturoj izjavi organizacije CRTA na mreži X, oni surađuju s državnim organima i tvrde da su tabloidi informaciju o dolasku policije objavili “prije nego što je policija uopće došla u naš ured”.

Kako doznaje DW, policija je najprije tražila razgovor s odgovornim osobama u tim organizacijama. Glavni javni tužitelj Nenad Stefanović saopćio je da je naloženo da se “za sada, od ove četiri organizacije izuzme sva dokumentacija u vezi s donacijama USAID-a”.

“USAID je samo paravan”

USAID je američka agencija koju je na meti imao novi predsjednik Donald Trump. Svi projekti koje financira to američko tijelo zamrznuti su i stavljeni na 90-dnevnu provjeru, s malim izgledima da se ponovno pokrenu. To je teško pogodilo i neke nevladine organizacije i male medije u Srbiji. No, nije samo to – Trump naziva USAID “kriminalnom organizacijom” te je najavljena i istraga FBI-ja.

Dragan Popović, predsjednik Centra za praktičnu politiku, kaže da njegova organizacija nikada u povijesti nije surađivala s USAID-om te da je neaktivna posljednjih godina.

“Ovo je pritisak na organizacije civilnog društva, a USAID je samo paravan. Odabrali su organizacije koje im trenutno smetaju i koje su aktivnije u javnosti. Šalju poruku svim kritičarima vlasti što ih čeka. Ovo je državna represija”, kaže Popović za DW.

Režimski tabloid Informer objavio je da je Popović “pobjegao u Hrvatsku”. Na to Popović odgovara da je već sedam dana na putu i da se u srijedu iz Hrvatske – vraća kući.

Ko je dobio dolare?

Cijela situacija imala je svoju najavu na televiziji. Već u ponedjeljak (24. februara), predsjednik Aleksandar Vučić najavio je na televiziji Happy “pomoć” američkom Federalnom istražnom uredu (FBI) “u istrazi o finansiranju srpskih nevladinih organizacija”.

“Nema nikakve sumnje, mi ćemo s FBI-jem surađivati vrlo blisko po tom pitanju”, rekao je Vučić.

Ovo je prvi institucionalni korak protiv nevladinih organizacija nakon što su državni dužnosnici, uz podršku tabloida, sedmicama prozivali one koji sudjeluju u “američkim” projektima.

“Postoje čak i dokazi, koje je na konferenciji za medije predstavio osobno predsjednik Amerike Donald Trump, da je ogroman novac izdvojen za utjecaj na izborni proces u Srbiji”, pisao je Informer, ne navodeći kakvi su to dokazi.

Paradoksalno, najveći dio tih “prozvanih” dolara uzimala je upravo država Srbija i lokalne samouprave. Tokom 2022. godine, USAID je obilježavao dvadeset godina rada u Srbiji i tada saopćio da je u tom razdoblju rasporedio 882 miliona dolara – za rad lokalnih samouprava, nabavu vozila hitne pomoći, jačanje ekonomije i pravne države.

USAID je tokom desetljeća u Srbiji surađivao s oko 500 organizacija civilnog društva i oko 250 medija. Sudjelovali su u formiranju Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), čija je visoka dužnosnica bila predsjednica Skupštine Ana Brnabić.

“Možemo se samo boriti”

No, sada je pažljivo odabrano u koje se organizacije šalje policija, kaže Dragan Popović.

“Samo su iskoristili nesretni populizam Trumpa i Muska kako bi se ovdje obračunali s civilnim društvom. USAID je samo izgovor – neće provjeravati one koji su dobivali najveće iznose, a to su država i neke organizacije civilnog društva koje surađuju s državom”, dodaje.

Ističe da su vlastima posebno na meti Građanske inicijative i CRTA, dvije velike i vrlo aktivne nevladine organizacije.

“One podržavaju prosvjede i građanske akcije te su stalno na udaru režima. Sada se te organizacije guše”, navodi Popović.

I Građanske inicijative saopćile su da je riječ o pokušaju da vlast primijeni “mehanizme zastrašivanja i progona bez donošenja Zakona o stranim agentima”. Time se misli na zakon po uzoru na Rusiju, čije donošenje zagovaraju pojedini dužnosnici vlasti, poput ministra Aleksandra Vulina. Predsjednik Vučić prije nekoliko mjeseci demantirao je da Srbija planira takav zakon.

Još nije jasno je li ova akcija samo “pokazivanje mišića” ili će voditi nekim pravnim procesima.

“Ne mogu predvidjeti daljnje poteze jer vlast već dva mjeseca djeluje prilično iracionalno”, kaže Popović.

“Mislim da je u pitanju odluka jedine osobe koja takve odluke donosi, a to je Aleksandar Vučić. Šta će na kraju odlučiti, teško je i nezahvalno prognozirati. Mi tu ne možemo ništa osim nastaviti borbu za ono u šta vjerujemo”, zaključuje on.

