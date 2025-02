Žestoki sukob Delija i Grobara: Prekinuli koncert za pomoć Srbima na Kosovu VIDEO

Žestoki okršaj dogodio se pred početak koncerta Za naše Kosovo i Metohiju. Njega su navijači Zvezde organizirali s Eparhijom budimljansko-nikšićkom Crkve Srbije ili ispostavom srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Crnogorski ETV piše da se centrom Nikšića kretala skupina maskiranih muškaraca noseći drvene predmete. Zatim su se zaputili prema Bulevaru Vuka Mićunovića, gdje su bacali baklje u smjeru drugih ljudi i sukobili se s policijom.

https://www.instagram.com/reel/DF0rTFCt7QN/?utm_source=ig_web_copy_link

To se odvijalo pred kazalištem. Sukob navijača doveo je do kratkog prekida spomenutog koncerta, a zamalo je došlo i do obustave nastupa jer je na mjestu priredbe izbio požar uslijed navijačkog bacanja baklji. Na snimcima na društvenim mrežama vidi se kako centrom Nikšića na sve strane lete baklje kojima se navijači gađaju dok prolaznici u čudu gledaju kaos.

Policija je, prema lokalnim medijima, ipak nakon nekog vremena uspjela staviti situaciju pod kontrolu.

