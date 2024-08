Šta se sve krade po hotelima: Gosti nose “suvenire”, jedan je odnio cijelu tuš garnituru

WC papir, ručnici, šamponi. Sve to treba strpati u hotelsku torbu i ponijeti doma. Bar tako misle neki gosti jednog od opatijskih hotela s pet zvjezdica, dok se ljudi koji rade u hotelu često moraju igrati detektiva kako bi otkrili jesu li turisti među svojim stvarima odnijeli i ono što stvarno ne bi trebali, piše net.hr.

“Podložak iz jedne od soba, na kojem se obično drži toaletni pribor u kupaoni, to je podložak za sapuniće, za šampončiće, toaletni papir. To je nedavno nestalo iz sobe. Torbe koje se inače koriste samo unutar i za vrijeme boravka, također”, govori Sandra Tadijanić, voditeljica recepcije u Opatiji.

Ali realno – gotovo svi smo iz hotela uzeli šampončiće, kupke, možda i još neku sitnicu. Na internetskoj stranici koja ocjenjuje smještaj u luksuznim hotelima prije nekoliko je godina napravljena anketa među više od tisuću europskih hotela. Rezultat je bio da, uz kozmetiku, gosti najčešće uzimaju ogrtače i ručnike pa čak i pribor za jelo. Objavljene su i bizarne situacije – krađa zahodske daske, madraca ili ona kada je iz jednog hotela u Berlinu gost ukrao cijelu tuš garnituru. U Hrvatskoj su gosti iz soba krali fenove… Ali u još jednom opatijskom hotelu s pet zvjezdica kažu da kod njih većinom krađe nisu baš tako ozbiljne.

“Znaju nam nekad ručnike uzeti, to je najčešće jer su kod nas brendirani, kućne ogrtače, najčudnije što su nam uzeli je bio daljinski od TV-a”, objašnjava Petra Lustig, voditeljica recepcije hotela u Opatiji. Ručnici ne, ali šamponi se smiju uzeti, a evo zbog čega vam još nitko neće zamjeriti. “Kozmetika, pribor za šivanje, spužvice za laštenje cipela, to su stvari koje se mogu uzet jer potrošni je materijal u hotelu”, objašnjava Tadijanić.

A to većina gostiju i zna. Jess iz Velike Britanije govori da uzima malene gelove za tuširanje, šampone i ponekad one male papuče, piše net.hr. Poanta je da sa sobom ponesu uspomenu. Istina je da će trajati dok se, recimo, ne potroši posljednja kapljica šampona. No mnogi će ga pažljivo trošiti, jer miris hotelske kupke može nas bar nakratko vratiti na godišnji…

