Indijski milijarder Ambani poklonio Messiju sat vrijedan 1,3 miliona dolara

Ambani je igraču Inter Miamija uručio sat Richard Mille RM 003-V2 GMT Asian Edition.

Prema navodima britanskog lista The Sun, ovaj sat, čija se vrijednost procjenjuje na približno 1,3 miliona dolara, izuzetno je rijedak, s obzirom na to da je proizvedeno svega 12 primjeraka.

Sat ima kućište od crnih karbonskih vlakana i skeletonizirani brojčanik koji otkriva unutrašnje mehanizme.

Fotografije Messija kako nosi sat brzo su se proširile društvenim mrežama, a izvještaji navode da je fudbaler poklon prihvatio “s velikim zadovoljstvom”.

Tokom Messijeve posjete Indiji, u Kalkuti je došlo do haotičnih scena nakon što je napustio stadion Salt Lake poslije približno 20 minuta boravka. Prema izvještajima, dio navijača izrazio je nezadovoljstvo lošom organizacijom bacanjem stolica i boca, zbog čega su vlasti morale izvesti Messija, kao i njegove saigrače iz Inter Miamija Luisa Suáreza i Rodriga De Paula, kako bi spriječile moguće povrede.Nakon turneje, Messi se oglasio na Instagramu zahvalivši se indijskim navijačima na dočeku,pišu Vijesti

– Kakve nevjerovatne posjete Delhiju, Mumbaiju, Hyderabadu i Kolkati. Hvala na toploj dobrodošlici, sjajnom gostoprimstvu i svim izrazima ljubavi tokom moje turneje. Nadam se da fudbal ima svijetlu budućnost u Indiji! – napisao je Messi.

