Indijski milijarder Ambani poklonio Messiju sat vrijedan 1,3 miliona dolara

Objavljeno prije 2 sata

Indijski milijarder Anant Ambani navodno je tokom nedavne posjete Lionela Messija Indiji argentinskoj fudbalskoj zvijezdi poklonio rijedak luksuzni sat vrijedan oko 1,3 miliona dolara.

Ambani je igraču Inter Miamija uručio sat Richard Mille RM 003-V2 GMT Asian Edition.

Prema navodima britanskog lista The Sun, ovaj sat, čija se vrijednost procjenjuje na približno 1,3 miliona dolara, izuzetno je rijedak, s obzirom na to da je proizvedeno svega 12 primjeraka.

Sat ima kućište od crnih karbonskih vlakana i skeletonizirani brojčanik koji otkriva unutrašnje mehanizme.

Fotografije Messija kako nosi sat brzo su se proširile društvenim mrežama, a izvještaji navode da je fudbaler poklon prihvatio “s velikim zadovoljstvom”.

Tokom Messijeve posjete Indiji, u Kalkuti je došlo do haotičnih scena nakon što je napustio stadion Salt Lake poslije približno 20 minuta boravka. Prema izvještajima, dio navijača izrazio je nezadovoljstvo lošom organizacijom bacanjem stolica i boca, zbog čega su vlasti morale izvesti Messija, kao i njegove saigrače iz Inter Miamija Luisa Suáreza i Rodriga De Paula, kako bi spriječile moguće povrede.Nakon turneje, Messi se oglasio na Instagramu zahvalivši se indijskim navijačima na dočeku,pišu Vijesti

– Kakve nevjerovatne posjete Delhiju, Mumbaiju, Hyderabadu i Kolkati. Hvala na toploj dobrodošlici, sjajnom gostoprimstvu i svim izrazima ljubavi tokom moje turneje. Nadam se da fudbal ima svijetlu budućnost u Indiji! – napisao je Messi.


