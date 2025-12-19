Najnaseljenije ostrvo na svijetu: Četiri kafića, javna kuća i apoteka, da li biste ga posjetili?

Migingo je jedno od najnaseljenijih ostrva na svijetu koje se prostire na tek 2.000 kvadratnih metara u afričkom Viktorijom jezeru, a na kojem živi oko 1.000 stanovnika.

Ovo ostrvo je pokrenulo sukob između Kenije i Ugande jer ga obje zemlje smatraju svojim vlasništvom iako geografski pripada teritoriji Kenije.

Pretpostavlja se da su dva kenijska ribara Dalmas Tembo i George Kibebe bili prvi stanovnici ovoga ostrva.Navodno su ga nastanili 1991. godine, iako je bio prekriven korovom, a po njemu su puzale mnogobrojne zmije.

Ugandski ribar Josef Nsubuga svojevremeno je ispričao kako je on zvanično započeo naseljavanje na ostrvo kad je stigao 2004. godine.

Preselili se ribari

Na Migingu tada niko nije živio, a Nsubuga je pronašao tek jednu napuštenu kuću.

S obzirom na to da u vodama oko Miginga ima mnogo riba, na njega su s vremenom preselili i ribari iz drugih afričkih zemalja poput Tanzanije.

Na zvaničnom popisu iz 2009. stoji da ostrvo naseljava 131 osoba, iako su današnje brojke osmorostruko veće.

Kuće jedna na drugoj

Kuće se bukvalno nalaze jedna na drugoj, a osim jednostavnih domova, na ostrvu se može naći četiri kafića, javna kuća i apoteka.

Najbolje od svega, tik do Miginga nalazi se veće ostrvo Usingo, koje je praktičko nenaseljena,piše Avaz

Stanovnici Miginga ne žele tamo živjeti jer ga navodno posjećuje demon, ali je i podložan čestim napadima pirata koji haraju ovim najvećim tropskim jezerom na svijetu, piše Punkufer.hr.

Facebook komentari