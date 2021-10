Bakir Izetbegović: Dodik me zvao na sastanak, odbio sam

Svečanosti je prisustvovao i predsjednik SDA Bakir Izetbegović, koji je, obraćajući se prisutnima, podsjetio na izazove i poteškoće sa kojima su se SDA i svi građani ove sarajevske općine suočavali u prvim godinama od nastanka stranke.

U jednom dijelu svog govora posebno se osvrnuo na odnos s Miloradom Dodikom, te otkrio šta od njih očekuje.

– Od SNSD-a i Srba ne očekujemo ništa više nego da poštuju bažične stvari, Ustav, vladavinu zakona, Konvenciju o osnovnim ljudskim pravima i slobodama koja je dio našeg Ustava. Ako mogu neka poštuju i nas, bilo bi dobro i lijepo. A ako ne, onda bar ove stvari koje sam pobrojao OHR, Dejtonski mirovni sporazum, oni to ne poštuju. Dakle to će morati da poštuju – kazao je Izetbegović.

Otkrio je da ga je ovih dana Dodik zvao na sastanak, te da ga je odbio.

– Zvao me ovih dana da razgovaramo, da sjednemo i razgovaramo i ja sam to odbio. Dakle, samo on, ja i Čović. Odbio sam ga zato što bi on to pretvorio u pregovore, o povratku na izvorni Dejton, o razbijanju Oružanih snaga. O tim stvarima nećemo pregovarati, jer je to ispregovarano. To je napravljeno – izričit je bio lider SDA.

Još jednom je naglasio da Dodik ima problem s OHR-om.

– OHR je konačno nametnuo taj civilizacijski zakon, neka s njima pregovara, šta imam sa mnom pregovarati. Dakle, o bazičnim temeljnim stvarima se ne pregovara. Ako ima neki prijedlog kako da prevaziđemo ovo što je zakuhao, nega ga javno izloži – poručio je Izetbegović, pišu Vijesti.

