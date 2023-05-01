Ko je čovjek koji je sjedio između Plenkovića i Milanovića na proslavi Oluje? Prošao je niz ratišta

Ko je čovjek koji je na ovogodišnjem obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice “Oluje” sjedio između predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića? Riječ je o predsjedniku Udruge veterana 7. gardijske brigade „Pume” i časniku Hrvatske vojske Robertu Puji, piše jutarnji.hr.

On je tijekom Domovinskog rata bio pripadnik 1., a potom i 7. gardijske brigade, s kojima je prošao ratišta diljem zemlje. Između ostalog, Puja se borio u operacijama Tigar, Zima ’94., Skok 1 i Ljeto ’95., u kojoj je i ranjen. Nositelj je više odlikovanja.

„Pume” su osnovane krajem 1992. godine u Varaždinu pod zapovjedništvom Ivana Koradea, a kroz brigadu je prošlo oko 4500 branitelja. Svoj su obol dali na ratištima diljem Hrvatske i BiH – od Karlovca i Šibenika do operacija Zima ’94., Skok 1 i Ljeto ’95. Ključni trenutak ostvarili su u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, kada su 5. kolovoza 1995. ušli u Knin i razvili hrvatski barjak na Kninskoj tvrđavi.

Nakon ukupno 840 dana na terenu te sudjelovanja u akcijama Maestral i Južni potez, brigada se pobjedonosno vratila u Varaždin. Za svoje iznimne zasluge Pume su odlikovane Redom kneza Domagoja, no pobjeda je plaćena visokom cijenom: 91 pripadnik je poginuo, jedan se vodi kao nestao, a više od 500 ih je ranjeno.

Danas uspomenu na njihov ratni put aktivno čuva Udruga veterana 7. gardijske brigade „Puma”, koja u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja i MORH-om provodi projekt izrade spomen-murala diljem Hrvatske. U sklopu tih aktivnosti, u varaždinskoj vojarni „7. gardijske brigade Pume” dovršen je dosad najveći i najimpresivniji mural, posvećen poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima postrojbe. Monumentalno djelo na pročelju zgrade, visoko čak 15 i široko sedam metara, izradio je zagrebački muralist Kruno Tuđen „Thorn”, dugogodišnji suradnik Udruge.

Uspomena na doprinos brigade zabilježena je i u Hrvatskom saboru, gdje je povodom 25. godišnjice osnutka „Puma” predstavljena jubilarna poštanska marka s prigodnim žigom i omotnicom. Na svečanosti je govorio predsjednik Udruge Robert Puja, naglasivši važnost očuvanja uspomene na ratni put i ulogu brigade u stvaranju Hrvatske.

Udruga veterana 7. gardijske brigade „Puma” realizirala je i videospot za pjesmu „Ne dam se/PTSP”, koju je otpjevao član udruge Dražen Popijač Pupi, ujedno i autor stihova. Pjesma i spot nastali su u svrhu psihosocijalnog osnaživanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te smanjenja broja samoubojstava branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Predsjednik Udruge Robert Puja istaknuo je kako je samoubojstvo branitelja oboljelih od PTSP-a velik problem te da je ovaj projekt nastao iz želje da branitelji pomognu sami sebi.

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