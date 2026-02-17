Dok Rubio proziva iransku teokraciju, Smotrich bi odgovorio kćer od vojske zbog rabina

To se najbolje vidjelo u razmaku od samo nekoliko dana, kroz izjave dvojice utjecajnih političara – novog američkog državnog tajnika Marca Rubija i izraelskog ministra financija Bezalela Smotricha.

Rubio: Iran je problem jer sluša teologe

Državni tajnik SAD-a, Marco Rubio, nedavno je u Budimpešti postavio dijagnozu iranskog otpora američkim interesima. Prema njegovim riječima, problem s Teheranom nije samo politički, već fundamentalni:

„Imamo posla s radikalnim šijitskim svećenicima koji donose teološke odluke, a ne geopolitičke.“

Za Washington je to krunski dokaz „iranske zaostalosti“ – činjenica da vjerska dogma stoji ispred državnog pragmatizma.

Smotrich: Moja kći neće u vojsku jer tako kažu moji rabini

Dok Rubio s visoka kritizira iransku teokraciju, u srcu američkog najvažnijeg saveznika događa se identičan proces. Bezalel Smotrich, čovjek koji kontrolira novčanik izraelske vojske, otvoreno je priznao da bi vlastitu kćer odgovorio od služenja u IDF-u. Razlog? Nije strateški, nije sigurnosni – on je isključivo teološki.

„Glavni rabinat je protiv ovoga. To je stav mojih rabina“, poručio je Smotrich, uz opasku „progresivcima“ da moraju poštovati „vrijednosti stare hiljadama godina“.

Paradoks koji Washington ignorira

Ovdje dolazimo do srži problema o kojem bruji arapski svijet. Washington kritizira Iran jer se vodi vjerom, dok istovremeno šalje milijarde dolara pomoći vladi u kojoj sjede ljudi poput Smotricha, koji donose odluke na temelju identičnih religijskih principa.

Kada Iran donosi odluke na temelju vjere, to je „radikalni ekstremizam“.

Kada Izrael (odnosno njegovi ministri) donosi odluke na temelju vjere, to je „poštivanje tradicije“.

Kraj moralnog autoriteta

Ovaj sukob narativa pokazuje zašto američka „meka moć“ više ne funkcionira. Washington ne može biti vjerodostojan kritičar teokracije dok podržava njezine oblike kod svojih partnera.

Smotricheva kći i Rubijeva kritika Irana dvije su strane iste kovanice koja više ne vrijedi na Bliskom istoku. Regija vidi da se teologija ne osuđuje zbog principa, već ovisno o tome ko je nosi – prijatelj ili neprijatelj.

Facebook komentari