“Nisam pobjegao, moja ostavka nije bježanje, nego preuzimanje odgovornosti“

Federalni zastupnik Damir Nikšić koji je prošle godine napustio Našu stranku komentirao je ostavku Nihada Uka na funkciju premijera Kantona Sarajevo, ali i pozadinu te odluke za koju kaže da su donijeli rukovodioci NS.

Nikšić se oglasio nakon gostovanja ministra saobraćaja u ostavci Adnana Štete koji je otkrio da je Uk podnio ostavku bez da je ranije obavijestio kolege u Vladi KS, iako su tog jutra imali zakazanu sjednicu i konsultacije.

„Kada sam preuzimao odgovornost, znajući i pozitivne i negativne strane, zacrtao sam cilj da, koliko god trajao mandat, nakon njega mogu hodati ulicama uspravno, bez ikakvog stida. Unutar 72 sata imali smo tri sjednice Vlade, bili smo na terenu i posjetili povrijeđene. Pratili smo proteste koji se dešavaju, mogao sam vidjeti kolege s ulice, poznanike – to nisu bile osobe koje su uvezene u naš grad. Pokazali su nezadovoljstvo vlašću, ja sam to čuo. Mlade osobe pozivale su i na moju ostavku. Moja ostavka nije bježanje, nego preuzimanje odgovornosti“, rekao je Uk.

Dodao je da do izbora nove Vlade KS nijedan projekt neće stati te da će do tada nastaviti s radom.

„Nažalost, tragedija se desila u sektoru u koji je najviše uloženo. Stotine miliona KM uložene su u javni gradski prevoz. Zatekli smo preko 300 miliona KM duga. Upućen je niz krivičnih prijava – 47 osoba je obuhvaćeno – ali, nažalost, ništa se nije desilo. Druga institucija koju smo jačali bilo je Tužilaštvo KS. Insistiram da se otvore predmeti i da se počnu procesuirati odgovorni za stanje u GRAS-u. Pozdravljam odluku direktora da podnese ostavku i tražit ću uvođenje prinudne uprave u GRAS-u. Najvažnije je da se napokon uspostavi poslovni proces unutar ove firme koji će garantovati sigurnost“, rekao je Uk.

Kazao je da su svi stari tramvaji povučeni iz javnog prevoza te da nijedan neće biti pušten u saobraćaj bez javne objave nalaza o stanju.

„Ohrabren sam informacijama da je naša Ella trenutno stabilna“, rekao je Uk.

Govoreći o novoj Vladi KS, Uk je rekao da je to sada pitanje skupštinske procedure.

„Nismo razgovarali s partnerima. Moj fokus je isključivo tragedija i stvari koje se operativno moraju rješavati u funkcionisanju KS. Politike će odlučiti o koracima oko imenovanja nove Vlade KS. Sve je otvoreno, ali nadam se da ova Vlada neće ostati do izbora. Očekujem da se politike, bilo pozicione ili opozicione, dogovore i da to završimo“, rekao je Uk.

Poručio je da njegova ostavka nije čin spašavanja bilo koga, već čin odgovornosti prema građanima Sarajeva.

Podsjetimo, u organizaciji neformalne grupe studenata danas su najavljeni peti protesti u Sarajevu. Okupljanje je ponovo zakazano u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja, prenosi Slobodna Bosna.

