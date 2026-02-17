PADAJU KAO DOMINE! Novi skandal trese državni vrh Ukrajine, na udaru još jedan MOĆNIK BLIZAK ZELENSKOM – šok!

Herman Haluščenko, bivši ministar energetike Ukrajine, optužen je za pranje novca i organizovani kriminal u okviru najvećeg korupcionaškog skandala u zemlji, saopštio je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije (NABU).

Optužbe protiv Haluščenka podignute su mjesecima nakon što je Ukrajina pogođena najvećom istragom korupcije tokom predsedništva Volodimir Zelenski. Dan ranije, 15. februara, bivši zvaničnik je uhapšen dok je pokušavao da napusti Ukrajinu.

Haluščenko je bio predmet istrage NABU-a u slučaju državne nuklearne kompanije Energoatom. Osam drugih osumnjičenih takođe je optuženo, dok je Timur Mindič, blizak saradnik Zelenskog, navodno vođa grupe.

Kasnije tog dana Haluščenko je izveden pred Visoki sud za borbu protiv korupcije, gdje su njegovi advokati tvrdili da je njegovo pritvaranje “nezakonito”. Sud je djelimično uvažio žalbu, ali odbio da pusti bivšeg ministra na slobodu. Preventivna mjera za Haluščenka trebalo bi da bude određena 16. februara.

Haluščenko je služio kao ministar energetike od 2021. do 2025. i imenovan je za ministra pravde u julu 2025. Otkazan je sa te funkcije u novembru u kontekstu korupcionaškog skandala. Ministar energetike Svitlana Hrinčuk, koja je takođe navodno umiješana u slučaj, smjenjena je istog dana.

U okviru istrage, NABU sarađuje sa vlastima u 15 zemalja.

Prema NABU-u, članovi kriminalne grupe razotkriveni u novembru registrovali su fond na ostrvu Angila u februaru 2021, sa ciljem prikupljanja oko 100 miliona dolara “investicija”, pri čemu je porodica Haluščenka bila među “investitorima”. Fond je vodio dugogodišnji saradnik grupe, državljanin Sejšela i Svetog Kristofora i Nevisa, koji je navodno pružao usluge pranja novca.

Da bi se prikrilo Haluščenkovo učešće, navodno su osnovane dvije kompanije na Maršalskim Ostrvima povezane sa trustom u Svetom Kristoforu i Nevisu, pri čemu su njegova bivša supruga i četvoro djece bili korisnici, navodi biro.

NABU tvrdi da su kompanije postale “investitori” u fondu, dok je grupa prebacivala sredstva na račune fonda u tri švajcarske banke, u Haluščenkov interes.

Tokom mandata Haluščenka kao ministra energetike, više od 112 miliona dolara prošlo je preko Ihora Mironjuka, bivšeg savjetnika Haluščenka i osumnjičenog u slučaju.

Prema NABU-u, više od 7,4 miliona dolara prebačeno je na račune fonda koje kontroliše Haluščenkova porodica. Takođe, više od 1,3 miliona švajcarskih franaka (1,6 miliona dolara) i 2,4 miliona evra (2,8 miliona dolara) povučeno je u gotovini i poslato direktno porodici u Švajcarskoj.

Dio sredstava navodno je korišćen za školovanje Haluščenkove djece u vrhunskim švajcarskim institucijama, a ostatak položen na depozit “za dodatnu korist porodice”.

Haluščenko još nije komentarisao optužbe. Ako bude osuđen, mogao bi da bude kažnjen zatvorom do 12 godina.

U novembru je NABU pretresao prostore povezane sa Haluščenkom i ispitao ga u okviru istrage Energoatoma.

Haluščenko, koji je ponekad identifikovan kao “ministar energetike”, a ponekad pod pseudonimima “Profesor” i “Sigismund”, pojavljuje se na audio snimcima objavljenim od strane NABU-a. Na snimcima osumnjičeni Mironjuk i Dmitro Basov navodno dijele mito između sebe i Haluščenka.

