Osvojila zlato na OI, pokazala brushalter i jednim potezom postala milionerka

Nakon osvajanja zlata na Zimskim olimpijskim igrama u disciplini 1.000 metara, uz olimpijski rekord, te srebra u nedjeljnom programu, Lerdam je pokazala da osim dominacije na ledu itekako zna kako privući pažnju i van staze.

Kada je prošlog ponedjeljka prošla kroz cilj i postala svjesna da je stigla do olimpijskog zlata, emocije su je potpuno preplavile.

U slavlju je otkopčala takmičarski dres, a ispod njega se ukazao bijeli sportski grudnjak sa prepoznatljivim potpisom brenda Najk, što je dodatno podgrijalo interesovanje javnosti i medija.

Ta slika, koja je istovremeno prikazala njenu radost, suze i savršenu figuru, momentalno je obišla svet. Završila je na naslovnim stranama svih vodećih medija, a gigant Najk ju je odmah podelio sa svojih 298 miliona pratilaca na Instagramu.

Prema rečima Frederike de Lat, osnivačice agencije “Branthlete”, ovaj potez će Juti doneti neverovatnu zaradu.

‘’Smatram da sa brendom Najk može da očekuje cifru od preko milion dolara’’, izjavila je De Lat za nizozemski “AD”.

Juta na Instagramu ima preko 6,2 miliona pratilaca, a stručnjaci procenjuju da je njena tržišna vrednost skočila u nebesa. Meindert Šut, glavni urednik magazina “Quote”, ističe da bi Juta mogla da zarađuje oko 62.000 evra po samo jednoj sponzorisanoj objavi na ovoj društvenoj mreži.

Njen uspjeh je pokušao da iskoristi i poznati nizouzemski lanac “Hema”.

Nakon što su Juti potekle suze radosnice, a šminka ostala netaknuta, oni su lansirali reklamu za ajlajner uz poruku: “Vodootporan, čak i za suze radosnice.”

Uspjeh Jute Lerdam još je veći ako se uzme u obzir da je krajem decembra zamalo ostala bez plasmana na Igre nakon pada u kvalifikacijama. Ipak, Savez joj je ukazao povjerenje, a ona im je uzvratila najsjajnijim odličjem, prenose nezavisne

Facebook komentari