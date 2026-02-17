Da li će mu Tramp donijeti pobedu na izborima?

Dok se američki predsjednik Donald Trump suočava s frustracijama kod kuće jer mnogi Amerikanci ne prepoznaju da žive u njegovom “zlatnom dobu” , njegova administracija ne odustaje od pokušaja izvoza vlastite ideologije miješanjem u politiku i izbore stranih zemalja kako bi promovirala ili očuvala desničarske populističke vođe.

Orban , populistički autokrat, provodi MAGA politike otkad su one nastale. Njegova politizacija pravosuđa, stroga imigracijska politika, osnaživanje pogodnih oligarha i napadi na medije su sve nacrti za Trumpov drugi mandat. Ali Orban se sada suočava sa svojim najvećim političkim izazovom u svojih 15 godina na vlasti.

Rubiov posjet mađarskom premijeru , koji često nastoji potkopati politiku Europske unije prema Ukrajini, regulaciju američkih tehnoloških divova i energetiku, ujedno je i šamar u lice onim Europljanima koji su se nadali da će njegov umjereniji ton na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji prošlog vikenda najaviti smirivanje transatlantskih napetosti.

Rubijev politički preokret

Posjet je ujedno i najnoviji korak u osobnoj evoluciji Marca Rubia , ključan za očuvanje njegove pozicije u Trumpovoj administraciji i budućih političkih izgleda u preoblikovanoj Republikanskoj stranci. Godine 2019. tadašnji senator Floride pridružio se kolegama iz obje stranke u izražavanju žaljenja zbog ” značajne erozije ” demokracije pod Orbánom.

Međutim, Rubio je u ponedjeljak Orbánu rekao: „Ulazimo u zlatno doba odnosa između naših dviju zemalja, ne samo zbog sklada naših naroda, već i zbog odnosa koji imate s predsjednikom Sjedinjenih Država.“

Ali ovdje se ne radi samo o Rubiovim osobnim ambicijama. Podrška Trumpove administracije Orbanu na mađarskim izborima najnoviji je znak institucionaliziranog pomaka prema desno u američkoj vanjskoj politici i odbacivanja tradicionalnih stavova. Neki Europljani sada svog dugogodišnjeg zaštitnika vide kao rastuću političku prijetnju . To također odražava rastuću spremnost Bijele kuće da se miješa u domaću politiku stranih zemalja, usred ponovljenih Trumpovih tvrdnji da je američki izborni sustav prepun prijevara uoči nadolazećih međuizbora.

Širenje utjecaja na druge zemlje

Trump je već pokušao utjecati na birače ili oblikovati izbore u Argentini, Brazilu, Hondurasu i Poljskoj, a tvrdio je da vodi Venezuelu iz Ovalnog ureda nakon svrgavanja predsjednika Nicolasa Madura. Njegovi postupci nisu hiroviti, a svoje je ciljeve kodificirao u novoj američkoj Strategiji nacionalne sigurnosti, koja hvali “rastući utjecaj domoljubnih europskih stranaka”.

To se odnosi na desničarske populističke i antiimigracijske stranke poput Nacionalnog okupljanja u Francuskoj, Reformne stranke u Ujedinjenom Kraljevstvu i Alternative za Njemačku, koje nastoje svrgnuti globalne vođe s kojima Trump svakodnevno komunicira.

Prošle godine u Münchenu , potpredsjednik J.D. Vance predstavio je idealiziranu viziju zapadne Europe ukorijenjene u kršćanstvu , ugrožene valovima imigracije iz muslimanskih i pretežno nebijelih zemalja . Ove godine, Rubio je uputio sličnu poruku, ali ublaženu s više diplomatske finoće. Inzistirao je da Washington ne želi „ vazalne “ države, već snažne partnere u Europskoj uniji, te da je predan okončanju rata u Ukrajini . No, njegov je govor bio i jasan pokazatelj da bi američka obrana Europe bila ugrožena ako kontinent ne prihvati MAGA-in pogled na zapadnu civilizaciju.

Uticaj na izbore

Tijekom svog putovanja, koje je uključivalo zaustavljanje u Slovačkoj , Rubio nije samo ponudio Orbanu moralnu podršku. Također je obećao američku financijsku pomoć kako bi uvjerio birače da njihova dobrobit ovisi o premijeru.

„Ako se suočavate s financijskim poteškoćama… Znam da će predsjednik Trump, zbog vašeg odnosa s njim i važnosti ove zemlje za nas, biti vrlo zainteresiran za pronalaženje načina da pomogne ako se ikada pojavi takav trenutak“, rekao je Rubio.

