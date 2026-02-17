Dnevni horoskop za utorak, 17. februar: Budite spremni na iznenađenja, jer energija Vodolije uvek donosi nešto neočekivano!

Ovan (21.3. – 19.4.)

Danas ste fokusirani na dugoročne planove. Prijatelj bi vam mogao predložiti zanimljivu saradnju. Budite otvoreni za timski rad umjesto da sve pokušavate sami.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu upoznati nekoga preko društvenih mreža ili zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Pripazite na zglobove i cirkulaciju.

Bik (20.4. – 20.5.)

Vaša karijera je u prvom planu. Moguć je neočekivan razgovor sa nadređenima koji će vam otvoriti nova vrata. Ipak, nemojte prebrzo donositi finansijske odluke.

Ljubav: Partner zahtjeva više pažnje. Pokušajte da balansirate posao i privatni život.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Blizanci (21.5. – 20.6.)

Danas osjećate snažnu potrebu za učenjem ili putovanjem. Idealno je vrijeme da upišete neki kurs ili istražite novu oblast koja vas zanima.

Ljubav: Komunikacija je vaša najjača strana. Iskoristite to da riješite stare nesporazume.

Zdravlje: Mentalni umor, meditirajte.

Rak (21.6. – 22.7.)

Danas se bavite finansijama, osiguranjem ili naslijedstvom. Intuicija vam je pojačana, pa verujte svom unutrašnjem glasu kada su u pitanju ljudi u koje sumnjate.

Ljubav: Strasti su naglašene, ali pazite na ljubomoru.

Zdravlje: Pripazite na ishranu, izbjegavajte brzu hranu.

Lav (23.7. – 22.8.)

Svi odnosi, bilo poslovni ili privatni, danas su pod lupom. Mjesec u vašem polju partnerstva donosi potrebu za kompromisom. Slušajte šta drugi imaju da kažu.

Ljubav: Odličan dan za vjeridbe, ozbiljne razgovore ili početak nove veze.

Zdravlje: Dobro se osjećate, ostanite aktivni.

Djevica (23.8. – 22.9.)

Organizacija vam je danas prioritet. Odličan je dan da završite zaostale obaveze i uvedete nove, zdravije navike u svoju dnevnu rutinu.

Ljubav: Male stvari čine čuda. Obradujte partnera sitnicom.

Zdravlje: Moguća blaga nervoza stomaka.

Vaga (23.9. – 22.10.)

Kreativnost vam je na vrhuncu! Ako se bavite umjetnošću ili hobijem, danas ćete briljirati. Takođe, odličan je dan za zabavu i druženje sa djecom.

Ljubav: Flert je u vazduhu. Zračite harizmom koja privlači poglede.

Zdravlje: Puno energije, iskoristite je za sport.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Danas vam je potreban mir u kući. Fokusirani ste na porodične odnose ili uređenje doma. Izbegavajte konflikte sa starijim članovima porodice.

Ljubav: Osećate se nostalgično. Možda vam se javi neko iz prošlosti.

Zdravlje: Provjerite hormone ili pritisak.

Strelac (22.11. – 21.12.)

Bićete zatrpani porukama, pozivima i sastancima. Vaša moć ubjeđivanja je jaka, pa je odličan trenutak za pregovore ili pisanje važnih mejlova.

Ljubav: Kratak put ili izlet sa voljenom osobom bi vam prijao.

Zdravlje: Pripazite na disajne puteve.

Jarac (22.12. – 19.1.)

Danas razmišljate o novim načinima zarade. Mogli biste dobiti priliku za dodatni posao. Budite praktični, ali ne i previše kruti u stavovima.

Ljubav: Potrebna vam je stabilnost. Cijenite partnerovu podršku.

Zdravlje: Unosite više vitamina.

Vodolija (20.1. – 18.2.)

Mjesec je u vašem znaku, što vam daje dodatnu energiju i samopouzdanje. Ljudi će vas danas primjećivati gde god se pojavite. Pratite svoje originale ideje.

Ljubav: Vi ste u centru pažnje. Uživajte u komplimentima.

Zdravlje: Glavobolja zbog previše razmišljanja.

Ribe (19.2. – 20.3.)

Danas vam je potrebno povlačenje. Intuicija je izuzetno jaka, a snovi mogu biti predskazujući. Rad iza kulisa će donijeti najbolje rezultate.

Ljubav: Tajna veza ili skrivena osećanja mogli bi isplivati na površinu.

Zdravlje: Odmarajte, potrebno vam je punjenje baterija.

