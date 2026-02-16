Nijednog drugog datuma, nego samo 1. marta: 3 znaka će se valjati u parama, stižu iz poznatih i nepoznatih izvora

Astrolozi najavljuju da će od 1. marta 2026. tri znaka – Blizanci, Rakovi i Jarčevi – doživjeti značajan finansijski napredak, piše naj žena.

Blizanci će kroz svoje ideje, komunikacijske vještine i društvene veze početi da ostvaruju konkretne prihode. Čak i mali pomaci i pravi potezi mogu doneti velike rezultate.

Rakovi koji su radili disciplinovano i ulagali napor mogu od 1. marta videti nagovještaj prosperiteta. Ovo nije instant sreća, već nagrada za posvećenost – kroz unapređenje, bonuse, nove ponude ili bolje upravljanje resursima.

Jarčevi će kroz praktičan i strateški pristup osetiti stabilan i dugoročan finansijski rast. Rezultati će dolaziti postepeno, ali pružat će sigurnost i mogućnost poboljšanja zarade, pozicije ili uslova saradnje.

