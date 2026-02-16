Pomrčina Sunca u Vodenjaku: Velike promjene za 7 horoskopskih znakova…

Prva pomrčina Sunca u 2026. godini dogodit će se 17. veljače, a njezina energija bit će iznimno važna za sedam horoskopskih znakova koji mogu očekivati velike promjene. Posljednja pomrčina Sunca u Vodenjaku dogodila se u veljači 2018. godine, a takav je fenomen u jednom znaku pojava koja se događa otprilike jednom u desetljeću.

Pomrčine Sunca donose sirovu, a ponekad i uznemirujuću energiju, osobito za znak u kojem se događaju i njegov suprotni znak. U ovom slučaju to su Vodenjak i Lav, koji čine os izražavanja – Vodenjak na kolektivnoj, a Lav na individualnoj razini, pišu astrolozi portala YourTango.

Teme koje se vežu uz Vodenjaka uključuju društvenu pravdu, visoku tehnologiju, decentralizaciju, vizije budućnosti i prijateljstva. Pomrčina će sva ta pitanja staviti u fokus, a astrološki znakovi na koje najviše utječe preispitivat će ih na razne načine tijekom sljedećih 18 mjeseci.

Vodenjak

Budući da se pomrčina Sunca događa u vašem znaku, za vas je iznimno važna. Pripremite se za intenzivno, možda i neugodno, ali svakako nužno razdoblje. Neki od vas osjećat će se kao da su pod povećalom i da se prosuđuje svaki njihov potez. Kad je riječ o učenju o sebi, najbolji savjet je ostaviti osjećaje i osude po strani kako biste mogli realno procijeniti što vam u životu pomaže, a što odmaže.

Lav

Pomrčina Sunca u Vodenjaku 17. veljače iznimno je važna i za vas jer pogađa vaše polje braka i odnosa, što je jedna od težih pozicija. Pomrčine imaju običaj naglo upaliti svjetla i otkriti kakvi su naši partneri zapravo. Nadajmo se da otkrića neće biti dramatična, no nekima bi “kosturi iz ormara” mogli predstavljati prevelik šok. Komunikacija je u ovom razdoblju ključna.

Škorpion

Za vas ova pomrčina donosi izazove jer pojačava svijest o obiteljskim pitanjima. U prvom planu naći će se takozvana obiteljska karma i obrasci koje nosimo kroz nasljeđe. Moguće je da ćete se suočiti s ponavljanjem ustaljenih obrazaca u odnosima s roditeljima ili braćom i sestrama. Ako osvijestite takve obrasce, preporučuje se da svjesno počnete donositi drugačije odluke.

Rak

Pomrčina Sunca u Vodenjaku bit će prilično važna za vaše odnose. Ako ste u vezi koja je započela kao “prijateljstvo s povlasticama” ili nešto neobavezno, mogle bi isplivati na površinu neke neugodne istine o samim počecima vašeg odnosa. Ovo bi također moglo biti vrijeme dubljeg preispitivanja budućih uloga koje su vam se činile privlačnima, osobito u pogledu toga koliko ste uistinu strastveni oko njih.

Strijelac

Za Strijelce ovo može biti vrijeme iscjeljenja, što ovu pomrčinu čini važnom. Oko 17. veljače mogli biste uvidjeti da vam dosadašnji načini učenja ne odgovaraju i dobiti poticaj da pronađete bolje metode za usvajanje novog gradiva. S druge strane, mogli biste saznati i neke nove informacije o mjestu u kojem živite, što može biti korisno ako ste osjećali da se ne uklapate u svoj grad ili regiju.

Djevica

Pomrčina 17. veljače događa se u šestoj kući, koja se bavi svakodnevnim radom i zdravljem, a upravo je ona astrološki najsličnija energiji Djevice. Vjerojatno ste već svjesni problema, no ako ste dosad poricali loše navike na poslu ili one vezane za zdravlje, ovaj neugodni fokus mogao bi vas iznenaditi. Pomrčina je za vas vrlo važna jer će odluke o daljnjim koracima postati neizbježne. Najbolje je izravno se suočiti sa svim nedostacima.

Ribe

Ova pomrčina osvjetljava dvanaestu kuću, koja je energetski najsličnija Ribama. To polje upravlja našom maštom i podsvjesnim motivacijama, što je važno jer ćete vjerojatno zaviriti ispod površine i otkriti što je uzrok vašeg neprilagođenog ponašanja. Potreban je objektivan pristup kako biste se s razumijevanjem suočili s vlastitim strahovima i ljutnjom, piše index.

