SDA poziva Dom naroda da usvoji izmjene Izbornog zakona kako bi se spriječile prevare na izborima

Odluka Centralne izborne komisije BiH o ponavljanju izbora za predsjednika entiteta RS na 136 biračkih mjesta jasno potvrđuje da je izborni proces u ovom slučaju potpuno kompromitiran, saopćeno je iz SDA.

– Da bi se ovakve i slične situacije izbjegle i sačuvao integritet izbora, nužno je uvođenje novih tehnologija u izborni proces, čime bi se isključile mogućnosti manipulacija i prevara. Vijeće ministara BiH i vladajuća parlamentarna većina imali su zakonsku i političku obavezu da riješe ovo izuzetno važno pitanje za integritet izbora. Umjesto toga, nisu ni pokrenuli proceduru usvajanja nužnih izmjena Izbornog zakona kojima bi se omogućila primjena novih izbornih tehnologija, te su svjesno opstruirali pravovremeno raspisivanje tendera i direktno doveli u pitanje blagovremenu nabavku neophodnih tehnologija. Također su blokirali zapošljavanje inžinjera zaduženih za tehničku pripremu izbora.

Prepoznavajući namjerne opstrukcije vladajuće većine, SDA je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog izmjena Izbornog zakona, koji je već usvojen u Predstavničkom domu Parlamentarna skupština BiH. Tim Prijedlogom stvaraju se zakonski uslovi za primjenu izbornih tehnologija na narednim Općim izborima. Očekujemo da Dom naroda PSBiH bez daljnjeg odugovlačenja i političkih blokada hitno usvoji Prijedlog izmjena Izbornog zakona BiH, a od Vijeća ministara BiH da odmah prekine s opstrukcijama kadrovskog kapacitiranja CIK-a. Ukoliko se te opstrukcije nastave i ugroze održavanje fer i poštenih izbora, pozivamo Visokog predstavnika da iskoristi svoje ovlasti i donese neophodne odluke kojima bi se osigurala primjena novih izbornih tehnologija i zaštita izbornog integriteta – navodi se iz SDA.

