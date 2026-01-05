Prevara preko aplikacije: Na hiljade Slovenaca ostalo bez ušteđevine

Platforma, putem koje su korisnici ulagali novac uz obećanja o visokim i brzim prinosima, prestala je funkcionirati u manje od 24 sata. Umjesto uvida u stanje računa, korisnici domena nuvonex.org i nuvonex.top sada nailaze na poruku o grešci, dok server više ne odgovara. S nestankom platforme, prema tvrdnjama oštećenih, nestao je i njihov novac.

Način rada Nuvonexa, kako pišu slovenački mediji, ima sve karakteristike klasične Ponzijeve sheme. U početnoj fazi korisnicima su isplate stizale redovno, što je stvaralo privid sigurnosti i dodatno privlačilo nove ulagače. Upravo taj osjećaj pouzdanosti naveo je mnoge da ulože značajne iznose,piše Vijesti

Problemi su počeli kada su isplate počele kasniti. Ubrzo nakon toga, korisnicima je navodno poručeno da sredstva mogu povući samo ukoliko hitno uplate dodatnih 100 dolara u kriptovaluti USDT. Mnogi su, u strahu da ne izgube već uloženi novac, pristali na taj zahtjev. Prema svemu sudeći, taj potez bio je završni čin prevare, jer je ubrzo potom platforma u potpunosti ugašena.

Iako je Nuvonex djelovao kao evropski investicijski projekat, digitalni trag vodi izvan kontinenta. Prema pisanju Siol.neta, ranije verzije web stranica sadržavale su kod i objave na kineskom jeziku, dok se administrator povezane Facebook stranice navodno nalazi u Kambodži, zemlji koja se često spominje u međunarodnim izvještajima o organiziranim online prevarama.

Posebnu gorčinu cijelom slučaju daje činjenica da su među oštećenima i osobe koje su ranije već gubile novac u sličnim piramidalnim shemama. Želja za brzom zaradom ili pokušaj da se nadoknade raniji gubici, prema ocjenama analitičara, ponovo je mnoge gurnula u istu zamku, ovaj put pod drugačijim imenom i uz savremeniji, kripto okvir.

