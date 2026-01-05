Velež raskinuo ugovor s Haskićem: Legenda ostaje u klubu u novoj ulozi

Haskić, rođen 27. juna 1989. godine u Banovićima, ostavio je snažan trag u Veležu, ne samo kao golgeter, već i kao lider na terenu i u svlačionici.

U karijeri je, prije dolaska u Mostar, nosio dresove Sarajeva, te klubova u Poljskoj, Slovačkoj, Srbiji i Japanu.

Posebno se pamti njegova sezona u Radničkom iz Niša, gdje je postigao 28 golova uz 13 asistencija i ponio titulu najboljeg strijelca prvenstva Srbije.

U Velež se vratio krajem decembra 2021. godine, nakon angažmana u japanskoj Omiya Ardiji, a u Crvenom dresu upisao je ukupno 127 nastupa. Tokom tog perioda postigao je 40 golova i zabilježio 11 asistencija, uz više od 8.300 minuta provedenih na terenu,pišu Vijesti

Tim učinkom postao je najbolji strijelac Veleža od osnivanja zajedničkog prvenstva Bosne i Hercegovine, čime je, kako navode iz kluba, “svoje ime zauvijek upisao u klupsku historiju”.

Iako se rastao s klubom kao igrač, saradnja s Veležom se nastavlja. Iz kluba je potvrđeno da će Haskić u narednom periodu biti angažovan u Omladinskoj školi „Muhamed Mujić“, gdje će raditi s mlađim selekcijama i prenositi svoje iskustvo budućim generacijama.

„Haskić je ostavio dubok trag u Crvenom dresu, kako golovima, tako i profesionalnim odnosom i predanošću klubu“, poručili su iz FK Velež, uz zahvalnost za sve što je dao Rođenima.

Na kraju, klub se emotivno oprostio od svog kapitena porukom: „Hvala ti, Haska!“, uz želju za mnogo uspjeha u novoj ulozi unutar Crvene porodice.

