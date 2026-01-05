Za 15.000 eura po noći se u Srbiji iznajmljuje kuća Novaka Đokovića

U blizine Rume na Pavlovačkom jezeru nalazi se luksuzna kuća Novaka Đokovića. Na Instagram stranici Luxury listings objavljeno je da se iznjmljuje.Jasno je da ne može svako da priušti odsjedanje u ovoj kući, jer, prema informacijama, noć košta čak 15 hiljada eura.



– Nudi se luksuz, totalna privatnost i pogled koji djeluje opuštajuće. To nije samo prilika za odmor, već šansa da živite kao jedan od najboljih sportista svih vremena na mjestu koje on zove dom – navodi se,piše Avaz

Kuća ima jednu veliku dnevnu sobu i kuhinju, bazen napolju i unutra, te dva teniska terena. U ovoj kući trenutno, jasno, niko ne živi.

Facebook komentari