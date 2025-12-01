MVP Turske i Irana: “Izrael najveća prijetnja stabilnosti na Bliskom istoku”

„Trgovina i energija su glavni prioriteti i danas smo ponovno vidjeli da se još puno toga može učiniti“, rekao je Fidan zajedno s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem, ističući dugogodišnju koordinaciju zemalja.

Rekao je da su se strane složile poboljšati učinkovitost granica, povećati broj graničnih prijelaza i provesti logističke i transportne projekte.

„Naše zemlje imaju veliko stanovništvo, bliske odnose i visoku trgovinsku razmjenu, ali naša trgovina mora biti učinkovitija“, rekao je Fidan tijekom svog četvrtog posjeta Teheranu kao ministar vanjskih poslova.

Dužnosnici su također razgovarali o naporima za rješavanje ilegalnih migracija, posebno iz Afganistana.

„Cilj nam je riješiti ovo pitanje zajedno s Iranom“, rekao je Fidan, dodajući da je u regiji potrebna konkretna suradnja.

Turski šef diplomatije pozdravio je iranski plan otvaranja novog konzulata u istočnoj turskoj pokrajini Van i obećao da će prisustvovati svečanosti otvaranja ako bude prisutan i njegov iranski kolega.

Dvojica ministara vanjskih poslova također su se složila da uskoro održe deveti sastanak Vijeća za suradnju na visokoj razini između Turske i Irana na predsjedničkoj razini.

Što se tiče regionalne sigurnosti, Fidan je rekao da obje zemlje smatraju “Izrael najvećom prijetnjom stabilnosti na Bliskom istoku”, navodeći zabrinutost zbog Gaze, Libanona, Sirije i šire izraelske ekspanzionističke politike.

„Međunarodna zajednica mora ispuniti svoje obveze“, rekao je.

Fidan je također potvrdio podršku Ankare Teheranu tijekom tekućih nuklearnih pregovora i pozvao na ukidanje “nepravednih” sankcija.

„Iran mora riješiti svoja pitanja na temelju međunarodnog prava“, izjavio je.

Također je ponovio predanost Turske podršci mirovnim naporima između Rusije i Ukrajine.

