Martin Raguž kandidat za člana Predsjedništva BiH?!

Martin Raguž će biti zajednički kandidat pet stranaka za hrvatskog člana Predsjedništva BiH na izborima 2026. godinem, saznaje Crna-hronika.info.

Koalicija stranaka HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS postigla je široki konsenzus i odlučila da zajednički kandidat za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na Općim izborima 2026. godine bude Martin Raguž.

Raguž je dugogodišnji političar, bivši zastupnik i predsjednik HDZ-a 1990, te jedan od najprepoznatljivijih političkih aktera među hrvatskim biračima u BiH.

Ovaj potez predstavlja pokušaj okupljanja političkih subjekata iz hrvatskog korpusa oko jedne, zajedničke kandidature, a protiv Čovićevog HDZ-a.

Raguž je već jednom bio kandidat za Predsjedništvo BiH — na izborima 2014. godine, kada je osvojio 94.654 glasova, što ga je tada pozicioniralo kao ozbiljnog protivkandidata unutar hrvatskog političkog spektra.

Koalicione stranke navode da kandidaturom Martina Raguža žele ponuditi: “stabilnost, iskustvo i jasnu viziju za budućnost hrvatskog naroda u BiH.” Najavljuju da će zajednička predizborna kampanja biti fokusirana na politička i institucionalna pitanja, evropski put BiH i jačanje pozicije konstitutivnih naroda.

Očekuje se da će Raguž uskoro i zvanično predstaviti svoj program te započeti kampanju za izbore zakazane za oktobar 2026. godine.

Facebook komentari