Trampov rejting je sve gori

Sada je 18 posto više ljudi koji su nezadovoljni njegovim učinkom, piše danas Economist u svojoj analizi.

Prema podacima, nakon 293 dana Trumpovog mandata, 58 posto američkih građana nije zadovoljno njegovim dosadašnjim radom, dok 39 posto jest, a 4 posto nije sigurno oko tog pitanja, pišu novine.

Prema Economistu, nakon početnog razdoblja i “medenog mjeseca”, općenito je primjetna tendencija brzog pada popularnosti američkih predsjednika, ali nijedan od predsjednika u novijoj povijesti nije doživio tako brz pad kao Trump.

Trumpov rejting je loš čak i kada su u pitanju pitanja koja su u središtu njegove političke platforme, pa sada ima sedam posto više ljudi koji ne odobravaju njegovu politiku prema migrantima, u usporedbi s građanima koji je podržavaju, dok je čak 33 posto više Amerikanaca koji nisu zadovoljni inflacijom i cijenama.

Najveći pad Trumpovog rejtinga bilježi se među onima mlađima od 30 godina, a slično je i među Afroamerikancima i onima hispanskog podrijetla.

Kad je riječ o njegovoj popularnosti među bijelcima, onih koji su odobravali njegovu politiku u siječnju bilo je 16 posto više, dok je sada u toj kategoriji stanovništva polovica onih koji ga podržavaju, dok je druga polovica nezadovoljna njegovim radom.

Kako je pokazala analiza Economista, sve su se države, osim Idaha, okrenule protiv Trumpa, a najveći zaokret zabilježen je u Oklahomi, gdje je prije bilo 27 posto više ljudi koji su ga podržavali, a sada je 12 posto više ljudi koji su nezadovoljni njegovom politikom.

Trumpov rejting odobravanja najniži je u državama koje glasaju za demokrate, a najviši u državama koje naginju republikancima.

Rezultati analize, međutim, pokazuju da je nezadovoljstvo rašireno čak i u državama koje su za njega glasale prije samo nekoliko mjeseci.

Kao i kod prethodnih republikanskih političara prije njega, bijelci i muškarci najvjerojatnije odobravaju njegov učinak, dok su mlađi birači i pripadnici etničkih manjina među najmanje zadovoljnima.

Amerikanci s najvišim obrazovanjem, diplomanti i oni na poslijediplomskim studijima, među najmanje su zadovoljni Trumpovom politikom, a iznenađujuće je da umirovljenici, koji su obično solidno republikansko biračko tijelo, pokazuju mlak stav prema predsjedniku, navodi se u analizi.

Imigracija ostaje ključno pitanje za Trumpovu republikansku bazu, kao i porezi i državna potrošnja. Demokrati su više zabrinuti zbog zdravstvene skrbi i klimatskih promjena.

Trump je ponovno izabran na valu ekonomskog pesimizma, tijekom kojeg je biračima obećao da će “plaće dramatično porasti, inflacija potpuno nestati, ponovno će se stvoriti velik broj radnih mjesta, a srednja klasa će doživjeti procvat kakav nikada prije nije postojao”.

Birači su, međutim, do sada bili razočarani, a ocjene njegovog ekonomskog upravljanja bile su vrlo pozitivne ubrzo nakon inauguracije, samo da bi značajno oslabile nakon što je započeo trgovinski rat i reagirao na investitore.

Podaci američke vlade također sugeriraju da su Amerikanci sada nezadovoljni Trumpovom politikom prema migrantima, što je bilo još jedno središnje pitanje tijekom njegovog ponovnog izbora, zaključuje analiza Economista.

Facebook komentari