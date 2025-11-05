Evo ga, oglasio se nakon pobjede njegove “noćne more”: “I, počinjemo…” FOTO

Mamdani, koji za sebe kaže da je Trampova najveća noćna mora, je održao svoj pobjednički govor u Bruklinu u kojem je oštro poručio da “grad koji je iznjedrio Donalda Trampa sada pokazuje kako ga poraziti”.

“Sunce je možda večeras zašlo nad našim gradom, ali kao što je Judžin Debs jednom rekao: ‘Vidim zoru boljeg dana za čovječanstvo'”, rekao je Mamdani okupljenima, dodajući da je “budućnost sada u rukama običnih ljudi”.

Tramp preti Njujorku, ponovo

“Srušili smo političku dinastiju. Želim Endrjuu Kuomu sve najbolje u privatnom životu, ali neka večeras bude posljednji put da izgovorim njegovo ime dok okrećemo stranicu politike koja napušta mnoge i služi samo nekolicini”, rekao je Mamdani, dok ga je publika prekidala ovacijama.

U govoru se zahvalio “sljedećoj generaciji Njujorčana” i ponovio ključne tačke svog programa, među kojima su besplatni i brzi autobusi, zamrzavanje najamnina za pojedine objekte i državne trgovine mješovitom robom. “Borićemo se za vas, jer smo dio vas.”

“Pobjedili smo jer su Njujorčani dopustili sebi da se nadaju da se nemoguće može ostvariti”, kazao je.

Nakon toga se obratio direktno američkom predsjedniku Donaldu Trampu, uz poruku koja je izazvala najglasniji aplauz večeri: “Ako iko može da pokaže naciji koju je Donald Tramp izdao kako da se on porazi, to je grad koji ga je iznjedrio. Ovako ne zaustavljamo samo Trampa – ovako zaustavljamo sljedećeg. Donalde Trampe, budući da znam da gledaš, imam dve reči za tebe: pojačaj zvuk.”

Naravno, odmah se oglasio i Tramp putem svoje društvene mreže Truth social i kratko napisao: I tako počinje…

