Izetbegović: Čović će igrati na dvije strane, da ima i Dodikovu i podršku opozicije iz RS-a

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, za FTV je govorio o aktuelnim temama, od moguće nove parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine, Milroadu Dodiku i njegovom bježanju od pravosuđa BiH i drugim dešavanjima.

Tema razgovora bila je i sigurnosna i politička kriza. Izetbegović je kazao kako očekuje da Interpol prihvati zahtjev Suda BiH za raspisivanje međunarodne potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, piše Federalna.ba.

„Taj čovjek se suprotstavlja vladavini zakona uporno. I ovaj put je i osuđen. Tako da očekujem da će prihvatiti Interpol, Dodiku se sužava prostor kretanja i na svaki način će se sužavati prostor u vremenu koje je pred nama“, kategoričan je Izetbegović.

Ukoliko Interpol odbije zahtjev Suda BiH, upozorava on, to će dodatno usložiti i onako tešku situaciju i dodatno ohrabriti Dodika da nastavi raditi ovo što radi.

Govoreći o postupanju institucija vlasti u ovom periodu najveće postdejtonske krize, ističe da su se konačno pokrenuli jer, kako je naveo, 10-15 godina su izbjegavali da rade ono što im je mandat i posao.

„Bolje bi bilo da su se ove stvari radili prije pet, deset godina, kada je napravio protuustavni referendum, kad je razne protuzakonite stvari čovjek radio. Bolje bi bilo i za njega da su ga na vrijeme zaustavljali. Ovaj put se pokrenuo, ali još uvijek je to sve sporo, neodlučno, mlitavo. I ako nešto rade, ne izvještavaju javnost o tome, ne znamo konkretno šta rade. Pravosuđe je kasnilo sa zahtjevom za potjernicu. Granična služba ne zna ko joj prolazi, dignu rampe, prolazi kolona vozila“, naveo je on, pa dodao:

„Borimo se za to da izborimo vladavinu zakona, da ne bude jedan čovjek iznad vladavine zakona ili grupica ljudi izvan zakona. Dakle, nemojmo se praviti ludi. Znamo da postoji peta kolona diljem institucija BiH, da je inkorporirano unutar njih. institucije unutar sebe imaju one koji ne vole ovu zemlju, koji podržavaju antidejtonske stvari. Tako da će se valjati boriti i izboriti za to da to budu zaista institucije koje rade svoj posao“.

Podvukao je i da očekuje da će trojka bjegunaca od bh. pravosuđa biti uhapšena. „Prije ili kasnije, samo je pitanje vremena. Dakle, mi se moramo, i Evropa nas mora pomoći u tome, izboriti za vladavinu zakona u BiH“, kazao je.

Osvrnuo se i na Dodikovu posjetu Izraelu.

„Šta radi jedan negator genocida na konferenciji koja se odnosi na najobimniji i najužasniji genocid koji se desio u ljudskom rodu ikada. Nisu ga trebali ni pozvati, kao što nisu trebali pozvati ni mnoge desničarske lidere iz Evrope čiji su ideologije ukorijenjene u antisemitizmu. Tako da me je to pozitivno iznenadilo – da je on onakav kakav je, direktan i iskren, kazao da se osjećao kao uljez, i da je sklonjen, to je dobro. To što se uvijek pozivaju na neki radikalizam, što izmišljaju neke desetine hiljada terorista u BiH, pa to je način da se približite onima koji se toga boje. Dakle, nažalost, Evropa i SAD imaju razloga zbog čega se boje islamskog radikalizma. Jer neki muslimani, i neko im je u tome vjerojatno i pomogao, su napravili vrlo ružne stvari i u Parizu i u Španiji, i u New Yorku, stavili su nam svima hipoteku“.

Osvrćući se na ključne poruke njegovog razgovora s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kazao je „Turska je uz nas, za bilo koji scenarij i pokušat će pomoći jer imaju relativno dobre relacije s Aleksandrom Vučićem i Dodikom, dobar su medijator“. „Ključna poruka je sadržana u saopćenju njegovog kabineta, gdje je rekao da je vrlo direktno kazao Dodiku, da ga je upozorio da postoje granice. Iste te stvari je kasnije kazao gospođi Cvijanović. Dakle, imam takav jedan izvještaj iz njegovog kabineta. To je najkonkretnije“, podvukao je.

Kaže i da se Dodik, stavljajući Trumpove kape na glavu, osloni da će dobiti jedan preokret američkih politika – i prevario se.

„I ovaj njegov put u Izrael je bio da se pokuša lobirati preko Benjamina Netanjahua direktno prema administraciji u Americi, da se promijeni. Po izjavama Marca Rubija, kazao bih da se prevario. Nova administracija šalje poruke jednake kakve je imala i ranija – da Amerika stoji iza svog projekta, i da neće dopustiti udar na Dejtonski mirovni sporazum. Dodik je računao na podršku Dragana Čovića i očigledno je iznenađen, pomalo i uvrijeđen time što HDZ se izmiče. Računao je na to da će mu se Srbi odazvati, da neće biti jakog otpora od strane opozicionih stranaka. Međutim, oni se odupiru. Njih više ne može ni Vučić da disciplinuje, ni Putin. Oni se grčevito bore ovaj put protiv Dodika. I protiv su destabilizacije. I što je najvažnije, dakle srpski korpus nije za ovo. Ljude neće da napuste posao. Ljudi se ne odazivaju, ne napuštaju SIPA-u, ne napuštaju institucije, dolaze na posao. Srpski narod u BiH nije za radikalizaciju“, poručio je Izetbegović.

Na pitanje očekuje li ulazak opozicije iz Republike Srpske u državnu vlast, naglašava da će „to biti jedna čudna kohabitacija“.

„Mislim da će Nebojša Vukanović ući na jedno mjesto, da SNSD neće izaći, ostat će njegova dva ministra. Mislim da će tu Čović pokušavati da dobije i od jednih i od drugih, da ga Dodik nastavi podržavati sa njegovim zahtjevima na liniji nekih legitimnih predstavnika, ali da dobije i podršku opozicije u RS-u. Znači, igrat će na dvije strane. Pokušat će iskoristiti ovaj momentum pritiska koji radi Dodik i u kojem, naravno, nama ne treba još jedna fronta – otvaranje još problema sa hrvatskom komponentom – da bi dobio konačno izborni zakon. Tako da ćemo gledati jedan zastoj u kojem neće raditi Dom naroda. Ostat će SNSD i ući će ovaj jedan čovjek iz opozicije i onda ćemo jednu zanimljivu situaciju da imamo“, smatra on.

Dodaje da se SNSD neće libiti da povuče kočnice na sve procese dok je Dodik tu.

„Faktički uklanjanjem tog čovjeka iz političkog života, ne samo sa pozicije predsjednika RS-a, bi se ta politička upala razriješila. Kao kad izvadite zub, pa prestane upala. Jedini je to pravi lijek jer on je generator ovoga svega. On ovo polako pojačava već posljednjih 15 godina“, pojasnio je.

Kako je naveo, „ako budemo imali tešku krizu u BiH, SDA se neće izmaći“. „Ali nećemo poturati invalidnoj Trojki rame. Nećemo Trojku pomagati. Njima je vrijeme da idu. Mi možemo poturiti rame BiH i preuzeti odgovornost za ovu zemlju, ali samo na taj način. Da vodimo procese državi i da vodimo procese u Federaciji“, izričit je.

Na pitanje hoće li SDA podržati Nebojšu Vukanovića, ukoliko bude prijedlog za ministra sigurnosti, odgovara:

„Mislim da neće biti potrebe. Niko nas nije pitao, niti tražio to od nas. Ako bi bilo potrebe da se ta stvar radi, onda bi to išlo na konsultacije u Predsjedništvo SDA. Koliko znam, oni imaju dovoljno ruku da tu stvar završe bez nas“.

Facebook komentari