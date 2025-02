Žestoke reakcije opozicije na govor Dodika: Ušuti i spasi RS

Opozicija iz RS uputila je niz kritika nakon sinoćnjeg obraćanja predsjednika entiteta Milorada Dodika na posebnoj sjednici NSRS.

– Umoran si Milorade, zato i bulazniš.

Ovo je na X nalogu objavio član Kolegija u Predstavničkom domu Parlamenta BiH Darko Babalj (SDS).

“Zaustavi se dok još ima vremena. Zaustavi se zbog Republike Srpske”, naveo je Babalj i dodao:

“Doveo si ljude da slušaju tvoje uvrede bivših predsjednika, tvojih neistomišljenika i medija čije izvještavanje ti se ne dopada. Ni Mirko Šarović ni nijedan funkcioner SDS-a nikad nije gurao narod u živi štit kao što ti radiš. Prozivaš Borenovića, Vladu Trišića samo što ukazuju da griješiš.

Zaustavi se dok nije prekasno”, naglasio je Babalj.

Marinko Božović, načelnik Istočne Ilidže, kadar SDS-a govorio je o posebnoj sjednici Narodne skupštine RS uoči presude Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske.

Božović nije štedio Dodika.

“Ako on i ljudi kao on predstavljaju ljude iz srpskog nacionalnog korpusa i ako bi se to pokazalo kao istina ja sam spreman da se ispišem iz svoje nacije. On nije Srbin, ja tvrdim da je Dodik najveći izdajnik sa ove strane Drine u istoriji”, naveo je Božović.

– Čujem opet me Dodik spominje… Nekad, dok sam bio u boljoj kondiciji, džogirao sam po Sarajevu, danas u slobodno vrijeme, skijam na Jahorini ili vozim bicikl po banjalučkim brdima za razliku od njega koji zna samo džogirati i skijati po javnim nabavkama sa narodnim parama zarad kumovskih stomilionskih zgrada.

Ово је на X nalogu objavio bivši predsjednik PDP-a i poslanik te stranke u Predstabmičkom domu Parlamenta BiH Branislav Borenović, pišu Vijesti.

Ovo je na X nalogu objavio bivši predsjednik PDP-a i poslanik te stranke u Predstabmičkom domu Parlamenta BiH Branislav Borenović, pišu Vijesti.

“Milorad Dodik je zadnji lik na ovoj planeti koji može pričati o patriotama i izdajnicima, dok sam 1992. godine sa svojim vršnjacima, osamnaestogodišnjacima, otišao u Vojsku Republike Srpske i rat, on je bio dezerter i osvjedočeni švercer cigarama, poznati Mile Ronhil!”, naveo je Borenović i poručio:

“I bilo bi bolje da politički zaćuti za sva vremena, jer to je jedino spas za srpski narod i Republiku Srpsku”.

