Ko je Eric Trager, Trumpov glavni savjetnik za Bliski istok?

Washington – Nije ostalo neprimijećeno da je sjedio u drugom redu, odmah iza američkog potpredsjednika Jamesa Davida Vancea, tokom press konferencije predsjednika Donalda Trumpa s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, pretprošlog utorka, u Istočnoj dvorani Bijele kuće. Također se pojavio stojeći na krajnjoj desnoj strani Ovalnog ureda, s Trumpove lijeve strane, tokom sastanka s jordanskim kraljem Abdullahom II prošlog utorka. Riječ je o Ericu Trageru, koordinatoru za Bliski istok i Sjevernu Afriku u Vijeću za nacionalnu sigurnost Sjedinjenih Američkih Država.

U oba slučaja, Trager je nosio papirnu fasciklu za koju se vjeruje da sadrži važne dokumente, podatke, sažetke, stavove i brojke koje bi predsjedniku mogle zatrebati tokom sastanka s gostima s Bliskog istoka. Smatra se najvažnijim i najviše rangiranim savjetnikom predsjednika Trumpa za pitanja Bliskog istoka. Njegova uloga ne završava samo na savjetovanju, već je i jedan od ključnih kreatora američke politike prema ovoj regiji.

Za vrijeme predsjedničkog mandata Joea Bidena, ovu dužnost je obavljao Brett McGurk, koji je odigrao ključnu ulogu u pregovorima s Hamasom i postizanju primirja u Libanu. McGurk je nekoliko puta putovao u Saudijsku Arabiju kako bi se sastao s prestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom, što ukazuje na značaj Tragerove pozicije i njegovu ključnu ulogu u oblikovanju politike Trumpove administracije o svim pitanjima na Bliskom Istoku.

Tragerova pozicija i dužnosti ne dolaze u sukob s pozicijom Trumpovog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa, investitora u nekretnine iz New Yorka i Trumpovog prijatelja, koji nema političko iskustvo u regiji i oslanja se na poslovni pristup sklapanja dogovora. Trager također pomaže Witkoffu, pružajući mu sažetke koji su mu potrebni ili stavove administracije o raznim pitanjima Bliskog Istoka.

Veliko iskustvo

Trager je rođen u New Yorku i poznat je kao navijač njujorških bejzbol timova. Živi u uglednom dijelu grada, na sjeverozapadu Washingtona.

Diplomirao je političke nauke te arapski i hebrejski jezik na Univerzitetu Harvard, a zatim je na Američkom univerzitetu u Kairu stekao magistarsku diplomu, fokusirajući se na islamsku pravnu reformu.

Kasnije je završio postdiplomski studij i doktorirao političke nauke na Univerzitetu Pennsylvania, fokusirajući se na proučavanje egipatske opozicije bivšem predsjedniku Hosniju Mubaraku, uključujući i događaje na Trgu Tahrir tokom arapskog proljeća.

Trager je također živio u Kairu, gdje je bio stipendist Fulbright programa u oblasti islamskih civilizacija. Studirao je na Američkom univerzitetu u Kairu, gdje je stekao magistrat iz arapskih studija s naglaskom na islamske studije.

Trager je posljednji u nizu stručnjaka s Washingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku (WINEP) koji su na vodećim političkim pozicijama u SAD-u. Nakon što je napustio institut 2017. godine, Trager je prešao u Senat, gdje je radio u Odboru za vanjske odnose, koji se bavi pitanjima Bliskog istoka i Sjeverne Afrike, a zatim je postao viši službenik u Odboru za oružane snage Senata pod republikanskim senatorom Jamesom Inhofeom.

Važno je napomenuti da je WINEP osnovan 1985. godine i nastao je pod okriljem Američko-izraelskog odbora za javne poslove (AIPAC), najveće izraelske lobističke organizacije. Institut se opisuje kao politički neutralan, jer nije povezan ni s jednom političkom strankom u SAD-u, bilo Demokratskom ili Republikanskom. Svaka američka administracija obično uključuje niz iskusnijih istraživača s ovog instituta, koji se pridružuju različitim vladinim tijelima poput Bijele kuće, State Departmenta, Vijeća za nacionalnu sigurnost, Ministarstva odbrane (Pentagon) ili Kongresa.

Prije Tragera, mnogi istraživači ovog instituta služili su u različitim američkim administracijama u prošlosti, a među najistaknutijim u pitanjima Bliskog istoka bili su Martin Indyk i Dennis Ross, koji imaju dugogodišnje iskustvo u toj oblasti. Institut je također uključivao brojne istaknute izraelske dužnosnike i vojne lidere, među kojima se izdvaja novi načelnik izraelskog Generalštaba Eyal Zamir.

Institut na svojoj web stranici navodi da je njegova misija „prenošenje znanja kako bi se utjecalo na oblikovanje američke politike u ovoj ključnoj regiji svijeta i služilo interesima SAD-a na Bliskom istoku“.

Specijalnost mu je Bliski Istok

Tokom svoje karijere u WINEP-u, Trager je usmjerio pažnju na Egipat i Muslimansko bratstvo. U nekoliko navrata je, dok je svjedočio pred Kongresom, pozivao njegove članove da se suzdrže od sastanaka s predstavnicima ove grupe, nazivajući ih „ekstremističkom mrzilačkom grupom“.

Također je često posjećivao Kairo tokom arapskog proljeća, gdje se susretao s mnogim mladim revolucionarima i vođama islamskih grupa, uključujući Muslimansko bratstvo. Pratio je proces donošenja odluka unutar same grupe tokom cijelog tog razdoblja, koje je počelo s Revolucijom u januaru 2011. i završilo svrgavanjem režima predsjednika Muhameda Mursija.

Tager je također kritizirao Obaminu administraciju zbog njene nesposobnosti da na ispravan način upravlja svojim odnosima s Egiptom, nakon što je zamrznula vojnu pomoć Kairu na nekoliko mjeseci nakon napada na Trgove Rabaa al-Adawiya i Al-Nahda. Upozorio je na posljedice vršenja pritiska na egipatsku vladu, rekavši: „Zabrana isporuke oružja Egiptu ne služi egipatskim, izraelskim ili američkim interesima u regiji.“

Što se tiče Irana, Trager je zagovarao strože mjere prema Iranu i osudio je nuklearni sporazum koji je s njim potpisala administracija bivšeg predsjednika Baracka Obame 2015. Također je poznat po svojim bliskim i čvrstim odnosima s ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Washingtonu, Yousefom Al Otaibom, kao i s većinom arapskih diplomata koji su služili u Washingtonu u posljednja dvije decenije.

Prema izvještajima, Trager je donirao novac za podršku sinagogi u Washingtonu, D.C., i Udruženju jevrejskih studenata na Univarzitetu Harvard, prema podacima o prikupljanju sredstava tih organizacija.

Intelektualni rad

Od 7. oktobra 2023. Trager je prestao objavljivati svoja mišljenja na platformi X te se ograničio na dijeljenje komentara visokopozicioniranih članova Odbora za oružane snage Senata o sukobu na Bliskom istoku, posebno u vezi s izraelskim zarobljenicima u Pojasu Gaze.

Objavio je kritike upućene administraciji predsjednika Joea Bidena u vezi s izraelskom agresijom na Pojas, naročito zbog privremenog obustavljanja isporuke određenih vrsta oružja Izraelu i poziva na prekid vatre.

Trager je poznat po bogatom intelektualnom angažmanu, poput pisanja članaka i mišljenja za istaknute američke novine i magazine, kao što su: The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, Foreign Affairs i Foreign Policy. Objavio je desetke političkih procjena i političkih preporuka tokom svog rada u WINEP-u.

Godine 2016. objavio je knjigu pod naslovom „Arapska jesen: Kako je Muslimansko bratstvo pobijedilo i izgubilo Egipat u 891 dan“, u kojoj je objasnio svoje viđenje razloga zbog kojih se Bratstvo pridružilo revoluciji u januaru 2011. godine, kandidiralo se za većinu mjesta na parlamentarnim izborima 2011-2012, te nominiralo svog kandidata na predsjedničkim izborima u maju 2012. godine, iako su u početku obećali da to neće učiniti.

Knjiga se temelji na opsežnom istraživanju u Egiptu, tokom kojeg je obavio intervuje s desecima vođa i članova Bratstva, uključujući bivšeg predsjednika Muhameda Mursija. Došao je do zaključka da su „iste karakteristike koje su pomogle Bratstvu da osvoji vlast, također doprinijele njegovom brzom padu“ , prenosi AJB.

