Muškarac maltretiran u stanu na Dobrinji: Nikola, Dino i Armin, koji su Adnana bacili s balkona, ostaju i dalje iza rešetaka

Nikola Pranjić, Dino Ćorić i Armin Šljivo, koji se sumnjiče za ubistvo Adnana Metanovića, koje se dogodilo na Dobrinji, u Sarajevu, u aprilu 2026. godine, ostaju i dalje u pritvoru, saznaje „Dnevni avaz“.

Poziv građana

Kako nam je zvanično potvrđeno iz Kantonalnog suda u Sarajevu, pritvor je svoj trojici produžen do 9. 10. 2026. godine ili do druge odluke Suda.Smješteni su u Kazneno-popravnom zavodu Igman – istaknuto je iz Suda za naš medij.

Riječ je o događaju koji je potresao jedno mirno, porodično naselje – Dobrinju, a stravičan zločin dogodio se u blizini policijske stanice. Pripadnici Policijske stanice Dobrinja su zaprimili poziv građana da se na asfaltu nalazi tijelo muškarca. Prva pretpostavka je bila da je najvjerovatnije stradao uslijed pada s visine, međutim, kasnije se ispostavilo da je moguće da je riječ o ubistvu.Sva trojica osumnjičenih ranije su, tokom saslušanja u Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, negirali da su ubili Adnana Metanovića Švabu.

Negiranje ubistva

Sve se događalo u stanu na Dobrinji, u ulici Dobrinjske bolnice, a prema ranijim izjavama osumnjičenih, oni su zajedno konzumirali spid i travu.Jedan od osumnjičenih, kako je „Avaz“ ranije pisao, krivicu za premlaćivanje prebacio je na drugu dvojicu osumnjičenih, navodeći da ih je pokušao zaustaviti, ali da je bio u strahu za svoj život. Prema našim ranijim saznanjima, nesretnog Švabu su tukli kašikom za cipele i metalnim šipkama. Nikola je, navodno, udario Švabu, koji je pao na ormar. Motiv sukoba i šta se zaista dešavalo kobnog dana javnosti za sada nije poznat.Kako saznaje „Avaz“, za sada još nije podignuta optužnica protiv ovih osoba. Adnan Metanović bio je živ prije nego što je bačen s balkona, sa šestog sprata s visine gotovo 19,5 metara.

Oglašavanje MUP-a KS

Dana 13. 4. 2026. godine, oko 14.00 sati, PS Dobrinja je zaprimila poziv građana da se „u ulici Dobrinjske bolnice, na asfaltnoj podlozi nalazi beživotno muško tijelo, najvjerovatnije usljed pada sa visine“,piše Avaz

Izlaskom na teren, policijski službenici su potvrdili navode prijave, a smrt muškarca je konstatovao ljekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS. Utvrđeno je da je preminuli A. M. (1990) iz Sarajeva. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo koji je rukovodio uviđajem, kojeg su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Radeći na rasvjetljavanju svih okolnosti nastanka smrti 36-godišnjaka, policijski službenici su u večernjim satima slobode lišili tri muškarca iz Sarajeva, N. P. (1999), A. Š. (2000) i D. Ć. (1993), zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo ubistvo u saučiniteljstvu. Osumnjičeni su bili na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a KS, ranije je saopćeno iz policije.

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