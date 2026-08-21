Izraelski ministar obišao gradilište za vješala namijenjena Palestincima

Izrael gradi vješala na kojima bi trebalo da budu pogubljeni palestinski zatvorenici osuđeni na smrt, a novi detalji otkrivaju kako bi čitav sistem trebalo da funkcioniše – od posebnog zatvorskog krila i ljudi koji će izvršavati pogubljenja do kabina iz kojih će porodice žrtava moći da gledaju vješanja.

Ministar nacionalne bezbjednosti Itamar Ben-Gvir, koji je jedan od glavnih zagovornika uvođenja smrtne kazne, gradilište je pokazao u snimku objavljenom na društvenim mrežama, poručujući da oni koji su se ranije podsmijavali njegovom planu sada mogu da vide da se on ostvaruje.

Na snimku objavljenom na Instagramu Ben-Gvir stoji ispred aktivnog gradilišta i pokazuje prema mjestu na kojem nastaje objekat.

“Ovdje će teroristi biti pogubljeni”, rekao je.

Prema Middle East Eyeu, Ben-Gvir je zatim poručio da Izrael “ispunjava ono što je obećao”, a osvrnuo se i na ljude koji su ranije ismijavali njegove planove za uvođenje pogubljenja.

Oni koji su se njegovoj ideji “rugali” i “smijuljili”, rekao je, sada mogu da vide da “ovo mjesto počinje da se gradi”.

Ben-Gvir je u drugoj izjavi poručio i: “Upisujemo se u historiju”, te dodao da osuđeni teroristi, prema njegovim riječima, zaslužuju “samo jednu stvar – smrt vješanjem”.

Porodice će moći da gledaju vješanja

Posebno kontroverzan dio projekta odnosi se na porodice žrtava terorističkih napada.

U sklopu objekta biće napravljene posebne kabine za posmatranje iz kojih će žrtve napada i članovi porodica ubijenih moći da prisustvuju izvršenju smrtne kazne.

Jerusalem Post navodi da će članovima ožalošćenih porodica biti omogućeno da dobiju posebne dozvole za ulazak i gledanje pogubljenja.

Ben-Gvirova kancelarija takvo rješenje obrazložila je tvrdnjom da je prisustvovanje porodica žrtava pogubljenjima praksa koja postoji “u mnogim zemljama”.

Ben-Gvir je otišao i korak dalje kada je riječ o uključivanju porodica žrtava u novi sistem.

Još u junu imenovao je šest članova porodica ljudi ubijenih u terorističkim napadima za zvanične inspektore u okviru primjene zakona o smrtnoj kazni. Oni bi trebalo da imaju nadzorna ovlaštenja u vezi s uslovima u kojima će biti držani zatvorenici osuđeni na smrt i sprovođenjem zakona.

“Niko nije dostojniji od porodica koje su platile najvišu cijenu u borbi protiv terorizma da budu dio mehanizma nadzora nad sprovođenjem zakona”, rekao je tada Ben-Gvir.

Bivšem taocu obećao da će pokušati da mu omogući da lično pogubi otmičara

Još jedna Ben-Gvirova izjava privukla je pažnju svega nekoliko dana prije nego što je pokazao gradilište.

Bivši izraelski talac Rom Braslavski, koji je više od dvije godine bio zatočen u Gazi, rekao je u razgovoru s Ben-Gvirom da želi vlastitim rukama da ubije čovjeka koji ga je držao u zatočeništvu.

Ben-Gvir mu je odgovorio da će “preokrenuti svijet” kako bi pokušao da mu omogući da lično izvrši pogubljenje.

Times of Israel navodi da je ministar rekao Braslavskom da bi gledati ga kako to radi bilo “jedan od mojih najvećih snova”.

Za koga se zapravo grade vješala?

Upravo je ovo jedan od najvažnijih dijelova priče.

Zakon o smrtnoj kazni usvojen je u Knesetu u martu, a u maju je uključen u bezbjednosne propise koji se primjenjuju na okupiranoj Zapadnoj obali.

Prema novom sistemu, vojni sud koji Palestinca proglasi krivim za teroristički napad u kojem je neko ubijen mora da izrekne smrtnu kaznu, osim ako utvrdi posebne okolnosti zbog kojih može biti izrečena kazna doživotnog zatvora.

Guardian navodi da će se vješala koristiti za Palestince osuđene za teroristička djela pred sistemom vojnih sudova, dok se isti režim ne primjenjuje na jevrejske ekstremiste optužene za slična krivična djela.

Izraelskim državljanima na Zapadnoj obali sudi se pred civilnim, a ne vojnim sudovima.

Upravo zbog te razlike zakon je od njegovog usvajanja izložen optužbama da diskriminiše Palestince.

Za pogubljenja se pripremali i prije usvajanja zakona

Izgradnja vješala nije prvi praktični korak u pripremama za ponovno izvršavanje smrtne kazne.

Prema informacijama koje je objavio Middle East Eye pozivajući se na ranije izvještaje izraelskih medija, Izraelska zatvorska služba počela je da priprema lokacije i osoblje za pogubljenja još prije nego što je Kneset u martu usvojio zakon.

Prema tim navodima, tri dobrovoljca iz Izraelske zatvorske službe trebalo bi da budu zadužena za izvršavanje smrtnih kazni.

Pogubljenja će biti izvršavana vješanjem, a zakon predviđa njihovo izvršenje u roku od 90 dana od izricanja kazne.

Objekat koji je Ben-Gvir sada pokazao gradi se unutar već napravljenog zatvorskog krila za osuđenike na smrt u centralnom Izraelu. Tačna lokacija nije javno objavljena.

Zakon već osporen pred sudom

Dok se vješala grade, zakon na osnovu kojeg bi trebalo da budu korištena već je predmet pravnog spora.

Više izraelsko-arapskih poslanika zatražilo je u junu da se pridruži zahtjevu za obaranje zakona koji je u aprilu podnesen izraelskom Visokom sudu pravde.

Kako navodi Jerusalem Post, u zahtjevu se tvrdi da novi zakon krši prava na život, dostojanstvo, jednakost i pravičan postupak, kao i da diskriminiše Palestince zbog njegove primjene pred vojnim sudovima na Zapadnoj obali.

Izrael nije izvršio sudsko pogubljenje više od 60 godina

Ako nova vješala zaista budu korištena, to će predstavljati veliki zaokret u izraelskoj kaznenoj politici,pišu Vijesti

Izrael smrtnu kaznu decenijama praktično nije izvršavao.

Adolf Ajhman, jedan od glavnih organizatora Holokausta, osuđen je za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti i obješen 1962. godine.

To je ostalo jedino pogubljenje u historiji Izraela izvršeno nakon redovnog sudskog procesa.

Sada, više od šest decenija kasnije, država ne samo da je proširila primjenu smrtne kazne, već gradi posebno krilo i vješala, bira osoblje koje bi trebalo da izvršava pogubljenja i priprema mjesta s kojih će članovi porodica žrtava moći da ih posmatraju.

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