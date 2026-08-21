Ibrahimović izašao na ulice Splita i ni slutio nije šta će ga zadesiti, nastalo je totalno ludilo

Jedan od njih je i Zlatan Ibrahimović čiji dolazak je privukao posebnu pažnju, a najviše oduševljeni bili su oni najmlađi.

Koliko je Zlatanova pojava posebna najbolje se vidjelo kada je izašao na splitske ulice,piše Avaz

Reporter “Avaza” je na licu mjesta snimio trenutak kada je legendarnog fudbalera bh. porijekla za samo nekoliko sekundi okupirao veliki broj djece tražeći fotografiju ili autogram.

Samo najveće legende, nakon što se povuku iz profesionalnog fudbala, mogu izazivati ovakve reakcije.

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